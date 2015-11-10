HDP'li milletvekilleri sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silvan'da polisle tartıştı

HDP'li milletvekilleri, üç mahallesinde sokağa çıkma yasağının bugün 8. gününe gelinen ve çıkan çatışmalar sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne ziyarette bulundu. Silvan'ın Mescit Mahallesi'ne girmek isteyen HDP milletvekilleri Çağlar Demirel ve Feleknas Uca polis engeli ile karşılaştı.

DİHA'nın haberine göre; Silvan’a giden aralarında HDP milletvekilleri Çağlar Demirel ve Feleknas Uca’nın da bulunduğu heyet bugün sokağa çıkma yasağı bulunan Mescit Mahallesi’ne girmek istedi. Mahalle girişinde önlem alan polis ekipleri, milletvekilleri ve yanındakilerin mahalleye girişine izin vermedi. Tartışma sırasında polis yetkilisi sadece milletvekilinin girebileceğini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle diğerlerine izin vermeyeceklerini söyledi. Bu tartışmadan sonra milletvekilleri ve yanındakiler, bölgeden ayrıldı.

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ndeki Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde sokağa çıkma yasağı bir haftayı geride bıraktı. Saldırıların son gününde tanklar ilçe merkezine indirildi, üç mahalle top atışlarının ve kurşunların hedefi oldu, iki sivil yurttaş yaşamını yitirdi. 8 günlük zaman zarfında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1'i polis olmak üzere 7’ye yükseldi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir: Mahallelere giremiyoruz

Silvan’a gelerek incelemelerde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir açıklama yaptı. Sivil halk gözetilmeden her yere ateş açıldığını söyleyen Pir, şu açıklamalarda bulundu" Asker, polis ya da hiçbir yerde kaydı olmayan, benim ‘kelle avcısı’ dediğim kişiler yaşam gördükleri her evi yukarıdan aşağıya tarıyorlar. Mahalleleri gören yerlere de tanklar konuşlandırılmış. Biz de o mahallelere giremiyoruz"

'Silvan’daki bu üç mahalleyi haritadan sileceğiz' iddiası

Silvan’da korkunç bir tablo ile karşılaştıklarını, evlerin yakıldığını ve bombalandığını savunan Pir, "Kimse dışarıya çıkamıyor. Çünkü bu kelle avcıları çatılara konuşlandırılmış. Bir evin içinde bir gölge ya da canlı bir şey görseler hemen o ev taranıyor" ifadelerini kullandı. Saldırılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile görüştüklerini, yetkilinin kendilerine “Biz Silvan’daki bu üç mahalleyi haritadan sileceğiz” dediğini aktardı.