Sokağa çıkma yasağının 7. gününde Silvan'da neler oluyor?

3 mahallesinde ilan edlen sokağa çıkma yasağı 7. gününe ulaşan Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıktı. 3 Kasım’da sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçede, son olarak Yakup Sinbağ isimli genç hayatını kaybetti. DİHA, Sinbağ’ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini ilan etti.

Daha önce de 5 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da, 3 Kasım sabahı Valilik kararıyla Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Silvan’daki sokağa çıkma yasağının ilk 3 gününde 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ilçeden gelen haberlere göre 2 kişi daha hayatını kaybetti ve sokağa çıkma yasağının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaştı.

Silvan Belediyesi Eş Başkanı Vekili Tekiner, 3 mahallede ilan edilen yasağın fiili olarak ilçe genelinde uygulandığını belirterek, yasağın sürdüğü mahallelerde "su, elektrik ve hiçbir gıdanın temin edilemediğini, yoğun ateş altındaki mahallelerde ekmek bile dağıtılamadığını" aktardı.

HDP'li vekil: İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili 'Bu üç mahalleyi haritadan sileceğiz' dedi

Silvan'da yaşananlarla ilgili Evrensel muhabiri Cumhur Daş'a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Silvan’da evlerin yakıldığını ve bombalandığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir yetkili bize aynen şöyle söyledi; ‘Biz Silvan’daki bu üç mahalleyi haritadan sileceğiz.’ Şimdi yaşanan budur. Sivil halk gözetilmeden her yere ateş açılıyor. Asker, polis ya da hiçbir yerde kaydı olmayan benim ‘kelle avcısı’ dediğim kişiler yaşam gördükleri her evi yukarıdan aşağıya tarıyorlar” dedi.

Mahallelerde ağır silahların kullanıldığını kaydeden Pir, “Mahalleri gören yerlere de tanklar konuşlandırılmış. Biz de mahallelere giremiyoruz. İçeriden aldığımız bilgilere göre, bazı evlerin kilerine ya da bodrum katına 10-15 kişilik gruplar sığınmış durumda. Kimse dışarıya çıkamıyor. Çünkü bu kelle avcıları çatılara konuşlandırılmış. Bir evin içinde bir gölge ya da canlı bir şey görseler hemen o evi taranıyor. Daha önce bir iki saat ara verirlerdi siviller bir nefes alırdı. Ama şimdi neredeyse 24 saat operasyon yapıyorlar” diye konuştu.

"Kahvehaneyi zırhlı polis aracı tarayarak bölgeden hızla uzaklaşmış"

45 yaşındaki Mehmet Gündüz’ün hayatını kaybettiği kahvehaneyi zırhlı araçların taradığını iddia eden HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ise Evrensel muhabiri Hasan Akbaş’a yaptığı açıklamada, "Orayı bir zırhlı polis aracı tarayarak bölgeden hızla uzaklaşmış. Onlarca görgü tanığı var. Buradaki herkes şahittir. Bunu çarpıtmaya gerek yok. Bu bölge üstelik sokağa çıkma yasağının olmadığı ve en işlek caddelerdendir. Bu konuyla ilgili adli, idari makamlardan herhangi bir açıklama yapılmıyor ancak bu konuda elimizde kanıtlar var. Aracın plakasını biliyoruz. Tüm kanıtlar var elimizde” ifadelerini kullandı.

"Yasak üç mahallede uygulanıyor ama gerginlik bütün Silvan'a yayılmış durumda"

RS FM’de Yavuz Oğan’ın sunduğu “Bidebunudinle” programına katılan Sivan Belediyesi Eş Başkanı Vekili Tekiner de 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilçenin geneline yayıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yasak üç mahallede uygulanıyor ama gerginlik bütün Silvan'a yayılmış durumda. Fiilen olmasa da tüm Silvan'da bu uygulanıyormuşçasına bir tehlike var. Bugün bir kahvehanede 44 yaşındaki bir Silvanlı hayatını kaybetti. Görgü tanıklarını dinledik, olayın yaşandığı yere gittik, onların söylediğine göre polis aracının rastgele ateş açması neticesinde üç kişi yaralandı, yaralılardan birisi de hayatını kaybetti. Nereden bir kurşun geleceği ya da roket geleceği bilinmiyor. Dün bir eve roket isabet etti mesela.

Yasaklı olmayan yerlerde çocuklar okullara gidiyor ama orada da tedirginlik var, bu tedirginlik nedeniyle çocuklarını okula göndermeyen aileler var. Sokağa çıkma yasağı olan üç mahallede su elektrik ve hiçbir gıda temin edilemiyor. Ekmek bile dağıtılamıyor çünkü bu üç mahalle çok yoğun ateş altında."

Yedinci gününde de fırsatını bulan oradan çıkmaya çalışıyor ancak hâlâ çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Çünkü sabit hatlardan bize ulaşabiliyorlar, ekmeklerinin kalmadığını, atılan top atışlarının evlerine isabet ettiğini, yangın çıktığını bildiriyorlar. Ama ne ambulans ne de itfaiye bu mahallelerin yakınına bile yaklaştırılmıyor."