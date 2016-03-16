HDP’li milletvekilleri “PKK’nın Sur sorumlusu Çiyager”in cenazesine katıldı

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinde çatışmada öldürülen ve PKK’nın Sur sorumlusu iddia edilen Cihat Türkan (Çiyager) Batman’da toprağa verildi. Cenaze törenine HDP'li Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile Siirt Milletvekili Besime Konca da katıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arif Arslan’ın haberine göre, törene HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman Belediye Eş Başkanları DBP’li Sabri Özdemir ve Gülistan Akel ile yaklaşık 200 kişi katıldı. Cenaze namazından ardından Batman Belediyesi Asri Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

HDP Batman Milletvekili Aslan, şunları söyledi:

"Öldürüldükçe barış diyoruz ama bunlar daha çok üstümüze geliyor, daha çok katlediyorlar. Bunlar çıkıp İslam adına ve bunun sömürüsünü yapıyorlar. Yaptıklarının dinle, vicdanla, ahlakla ve kanunla hiçbir alakası yoktur. Biz bu direnişi gösteren gençlerimizle, halkımızla gurur duyuyoruz, Allah rahmet etsin.”

Daha sonra Kürtçe konuşan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca da "Biz şehidimizi yaşatacağız. Onun yolunda yürüyeceğiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından PKK’nın Sur sorumlusu olduğu iddia edilen Cihat Türkan’ın cenazesi toprağa verildi.