HDP'li milletvekili ve başkanlara fidan dikimi sırasında taşlı saldırı

Diyarbakır'da, TOKİ Genel Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşme sonucu Kent Ormanı olarak ayrılan 1 milyon 230 bin metrekarelik alanda fidan dikimine giden HDP Diyarbakır Milletvekilleri Çağlar Demirel, Ziya Pir, Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Eş Başkan Fırat Anlı'nın da aralarında bulunduğu gruba, arazinin kendilerine ait olduğunu öne süren gruplar taş atıp, havaya rastgele ateş açtı. Olayla ilgili Başkan Kışanak, "Çetevari yaklaşımlar, ormana engel olamayacak" açıklamasını yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, Diyarbakır'da fidan dikimine katılan HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba bir grup taşlı saldırı düzenledi. Polisin müdahale ettiği olayda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fethi Suvari, başına isabet eden taşla yaralanırken, saldırganlar çevredeki tarlaları ateşe verdi.

TOKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme sonucu Kent Ormanı olarak ayrılan 1 milyon 230 bin metrekarelik alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün fidan dikme etkinliği düzenlendi. Fidan dikme etkinliğine, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Çağlar Demirel, Ziya Pir, Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Eş Başkan Fırat Anlı'nın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.



Silahla rastgele ateş açıldı

Milletvekilleri, belediye başkanları ve HDP'li yöneticiler, yakındaki Talaytep Mahallesi ileri gelenleri ve muhtarı ile yaptıkları görüşmeden sonra fidan dikimi için Kent Ormanı alanına geldi. Ancak dikim öncesi alana gelen bir grup, belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu gruba ellerindeki taş ve sopaları attı. Silahlı rastgele ateş açıldı.

Saldırıda silahla yaralanan olmazken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fethi Suvari, atılan bir taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Tarlaları ateşe veren köylüleri, büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri engellemeye çalışırken, sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından, milletvekilleri ve belediye başkanları ile beraberindekiler, Kent Ormanı'nda 400 adet fidanın dikimine başladı. İlk dikilen fidana ise, 'Diren' adı verildi. Sembolik dikim sonrası, 400 fidanın dikimi ve çevre düzenlemesi için belediye iş makineleri ile Kent Orman Projesi doğrultusunda alanda çalışma başlatıldı.

'Çetevari yaklaşımlar, ormana engel olamayacak'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bazı grupların kendine çıkar sağlamak için olay çıkarmaya çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

Bugün partimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütü, ekoloji hareketi, kent konseyi bir bütün olarak, Diyarbakır'ın iradesini temsil eden tüm kurumlar, tüm inisiyatifler buraya Kent Ormanı'ndaki çalışmaları başlatmak için geldik. Kent Ormanı Diyarbakır'ın kamusal hakkıdır. Bu şehirde yaşayan milyonlarca insanımızın geleceğini korumakla ilgili bir projedir. Kentimizin daha yeşil bir kent, daha temiz havası bir kent, daha yaşanılabilir bir kent olması için burada Kent Ormanı yapılması ile ilgili belediyemizin başlatmış olduğu bir çalışma var. Bazı grupların, ben bunlara köylü de demek istemiyorum; kendi menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir yaklaşımla Kent Ormanı ile ilgili çalışmamızda sorun ve sıkıntı yaşadık. Ama bugün buradayız, kentimizin bütün dinamikleri ile birlikteyiz. Büyük bir kararlılıkla Kent Ormanı çalışmamızı başlattık. Yine yol açılması ile ilgili çalışmamızı başlattık. Bu çalışmamız büyük bir kararlılıkla devam edecek. Ve biz bu Kent Ormanı'nı Amed halkına, çocuklarımıza armağan edeceğiz. Hiç kimsenin bireysel çıkarları, menfaatleri hatta çetevari yaklaşımları buna engel olamayacak. Biz köylülerle diyalog halindeyiz. Köy muhtarıyla, köyün ileri gelenleriyle diyalog halindeyiz. Biz asla ve asla halkımızın, köylülerimizin menfaatlerinin, kendi haklarının zarar görmesini istemeyiz.

Anlı: İşgale izin vermeyeceğiz

Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı ise Kürtçe yaptığı konuşmada, Talaytepe ve Mastfroş Tepe'nin Kent Ormanı olacağını belirterek, "Gün be gün buradaki orman, hem daha da gürleşiyor, hem de kente yeni yollar yapılıyor. Bu karar sadece belediyenin kararı değil, kent birleşenlerinin, siyasi partilerimizin kararıdır, bu bir iradenin kararıdır. Herkes şunu bilsin ki, halkın iradesi her şeyin üstündedir. Biz halkımızın geleceği için birlikte çalışacağız, bazen sorunlarla karşılaşsak da sonunda iyilik kazanacaktır. UNESCO ve konferanslarımızın kararı bu yönde, bundan böyle işgale izin vermeyeceğiz, işgalcileri halkımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

HDP'li Pir: Fabrikalar kapitalizmin AVM'leri yapılmaya çalışılıyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de, insanoğlu bir yanılgıyla yaşadığını, bu yanılgıyı yıkmak için fidan dikmeye geldiklerini ifade ederek, yeşil alanların bir değeri bulunduğunu anlattı. Pir, şöyle dedi:

"Boş yeşil araziler rüzgardır, softur. Yani herhangi bir değeri yoktur. Üzerinde bir bina, ev, fabrika, alışveriş merkezi varsa o zaman bu kıymetlidir. Her zaman üzerinde bina olan araziler daha güçlü olduğu için güya, arazilerin üzerine her zaman binalar, fabrikalar kapitalizmin AVM'leri yapılmaya çalışılıyor. Oysa insanoğlu artık şunu kavraması gerekiyor. Bu günlerde yeşil alanlar artık soft değildir. Onların da bir değeri vardır. Biz bugün buraya geldik, bu boş alanı vahşi kapitalizmin elinden kurtarmak için, değeri olduğunu göstermek için burada ağaç diktik. Fidanların adını diren koyduk. Neye karşı direnmek bu; insanoğlunun doğaya verdiği tahribata karşı direnmektir. Kapitalizmin tahribatına karşı direnmektir."