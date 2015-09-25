HDP'li milletvekili İrmez'den İçişleri Bakanlığı'na: Gözaltına alınmamamın talimatını siz mi verdiniz?

Operasyonların yaşandığı Cudi Dağı’nda ölümleri engellemek için canlı kalkan eylemi yapan ve eylem dönüşünde milletvekili kimliğini göstermesine rağmen yaklaşık 3 saat gözaltında tutulan HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez olayı Meclis gündemine taşıdı. İrmez, gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde “Gözaltına alınmamamın talimatını siz mi verdiniz?” diye sordu.

Bölgeye girişlerinde ve çatışma bölgesinde kolluk kuvvetlerinin zulmüne maruz kaldıklarını söyleyen Aycan İrmez, 24 Eylül Perşembe günü yolunun kesildiğini, kimlik bahanesiyle gözaltına alındığını anlattı. Yaklaşık 3 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını kaydeden İrmez, “Milletvekilinin gözaltına alınması dünya tarihinde görülmemiş bir uygulamadır” dedi.

Anayasa'nın 83'üncü maddesinde ".. bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça, tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” ifadesinin yer almasına rağmen gözaltına alındığını söyleyen HDP’li İrmez, “Gözü dönmüş yerel uygulayıcıların ortaya koyduğu bu pratik, Türkiye'de demokrasinin olmadığını gözler önüne sermektedir. Yine yaşanan bu olayla Türkiye'deki çağdışı hukuk kurallarının bile daha anti demokratik yöntemlerle ihlal edilebileceği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Aycan İrmez’in gözaltına alınmasına ilişkin sorduğu, soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

- Şahsım kolluk güçleri tarafından tanınıyor olmasına ve milletvekili kimliğimi göstermiş olmama rağmen gözaltına alındım. Gözaltına alınmamın gerekçesi nedir? Bu gözaltı işleminin talimatını siz mi verdiniz?

- Milletvekili olduğumu bildikleri halde gözaltı işlemi yapan kolluk kuvvetleri, amirleri ve Şırnak Valisi hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

- Halk tarafından seçilmiş bir iradenin gözaltına alınmasıyla oluşan utanç tablosuna karşı Şırnak Valisi'ni derhal görevden almayı düşünüyor musunuz?

- Türkiye'de hukuka güveni milletvekilleri üzerinden bile tesis edemeyen bir hükümetin halka hukuk güvenliği ile ilgili güven vermesi mümkün müdür?

- Geliştirdiğiniz savaş politikaları ile birlikte HDP'li milletvekillerimize onlarca saldırı düzenlenmiştir. Milletvekillerimize yönelik saldırılar devreye konulan bu savaş politikalarının bir parçası mıdır?

- Çatışma bölgelerinde gördüğümüz kolluk kuvvetleri bile barış süreci yürütülürken AKP tarafından başlatılan savaşın anlamsızlığı ve siyasi rant uğruna değmezliğinden bahsederken, savaş ısrarınızın nedenleri nelerdir?