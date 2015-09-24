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HDP Şırnak milletvekili Aycan İrmez gözaltına alındı

İrmez: Vekil olmamı ciddiye almadılar

24 Eylül 2015 22:22

Operasyonlara karşı canlı kalkan eyleminin sürdüğü Cudi Dağı'ndan dönen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve beraberindeki 4 kişi askerlerce gözaltına alınarak karakola götürüldü. İrmez, milletvekili kartını göstermesine rağmen "kimlik tespiti" için karakola götürüldüğünü aktardı.

İrmez: Vekil olmamı ciddiye almadılar

Zete'de yer alan habere göre gözaltındayken telefon yoluyla ANF’ye bilgi veren İrmez, şunları aktardı:

“Şu an kimlik tespitlerimiz yapılıyor, bekliyoruz. Vekillik kimliğimi sundum ama dikkate almadılar. Aracımızın etrafı bir saat panzerler tarafından sarılarak durduruldu, abluka altına alındık. Bu tür uygulamaların bizim bölgeye has olduğu da ortaya çıktı. Vekil olduğumu söylememe rağmen, bunu bilmelerine rağmen gözaltına alındım ve karakola getirildim. 5 arkadaşımla birlikte şu an gözaltındayız.

Bizler bu ülkede barışı sağlamaya çalışırken hukuk dışı uygulamalarla sindirilmek isteniyoruz.”

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