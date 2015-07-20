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HDP’li milletvekili adayı, Suruç’taki patlamada eşi ve oğlunu kaybetti

Metin Kılıç'ın eşi, kızı ve oğlu Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu'na destek olmak için Suruç'taydı

20 Temmuz 2015 22:59

HDP'nin Bursa milletvekili adayı olan Metin Kılıç, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde bugün canlı bomba saldırısında HDP Parti Meclisi üyesi olan eşi Ferdane Kılıç ile oğlu Nartan Kılıç'ı kaybetti. Kızı Sinem Kılıç da annesi ve kardeşiyle katıldığı basın açıklamasındaki patlamada yaralandı. Olayı öğrenen Metin Kılıç, Suruç’a gitmek üzere yola çıktı.

DHA’nın haberine göre; HDP Parti Meclisi üyesi Ferdane Kılıç, oğlu Nartan ve kızı Sinem Kılıç ile birlikte Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na destek vermek Suruç’a gitmişti. Öğle saatlerinde ilçedeki Amara Kültür Merkezi önündeki basın açıklaması sırasındaki patlamada Ferdane Kılıç ve oğlu Nartan Kılıç yaşamını yitirdi, Sinem Kılıç ise yaralı kurtuldu.

Bursa'da acı haberi alan Metin Kılıç, hemen Suruç’a gitmek üzere yola çıktı. Telefonla kendisine haber verildiğini belirten Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, "Eşim ve oğlumun patlamada yaşamını yitirdiği söylendi. Kızım hastanede ve durumu iyiymiş. Ancak sağlıklı bilgi alamıyorum. Uçakta yer bulursam Şanlıurfa’ya, olmazsa Gaziantep veya Diyarbakır’a gideceğim. Çok üzgünüm. Cenazeleri Bursa’da toprağa vereceğiz" dedi.

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