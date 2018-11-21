HDP'li Meral Danış Beştaş'ın annesi yaşamını yitirdi

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş\'ın annesi Medine Danış (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş\'ın annesi Medine Danış, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Danış\'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi\'nde bulunan Şehitlik 2 Camii\'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları, Semra Güzel, Dersim Dağ, Necdet İpekyüz, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl eş başkanları Naşide Toprak ve İbrahim Çiçek, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve Diyarbakır Barosu üyesi avukatlar katıldı.

Medine Danış\'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Asri Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında, eşi Mehmet Danış\'ın yanına toprağa verildi.



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