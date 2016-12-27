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Politika

HDP'li Mehmet Ali Aslan için 'zorla getirme' kararı

Mehmet Ali Aslan, 'Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' gerekçesiyle yargılanıyor

27 Aralık 2016 14:33

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında açılan bir davada ifade vermediği için Mardin'in Midyat ilçesinde Sulh Ceza Hakimliğince 'Zorla getirme' kararı çıkarıldı.

Batman'da hakkında, 'Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' gerekçesiyle açılan davada ifade vermeyen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın ifadesinin alınması için adresinin bulunduğu Mardin'in Midyat ilçesine yazı yazılarak talimat ile ifadesi istendi.

Ancak, talimata rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan için Midyat Sulh Ceza Hakmiliği, 'Zorla getirme' kararı çıkarttı.

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