HDP'li Lezgin Botan'dan önerge: Deizm eğitimde gericileşmenin geri tepmesi olmasın?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Lezgin Botan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, 'Deizm' hakkındaki sözleri nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Botan önergesinde, "Deizm eğitimde gericileşmenin geri tepmesi olmasın?" diye sordu.

Botan'ın önergesine göre, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şehirdeki dinci vakıflarla düzenlediği “gençlik ve inanç” konulu çalıştayda imam hatipliler için ilginç sonuçlar ve sorunlar tespit edildi. İmam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı ve ders materyallerinin çocuklara uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında “Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum” sözlerini belirtmişti.

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İnanç hürriyetine 'sapıklık' saldırısı

Önergede Erbaş’ın, gençlerin ve toplumun neden ikilem yaşadığını anlamak yerine kişilerin tercihlerini “sapık” gibi ifadelerle hedef gösterdiğini belirten HDP’li Botan, “Oysa Anayasa’nın 24’üncü maddesi; herkesin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu ve hiç kimsenin bundan dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını belirtir. Aynı şekilde Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de kişilerin dini inanç hürriyetini garanti altına almaktadır” ifadelerini kullandı. Botan, “Dolayısıyla yapısı ve uygulamalarıyla tartışılagelen Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan son açıklamalar yurttaşların inanma veya inanmama hürriyetine bir saldırı mahiyetindedir” diyerek, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu sorulara cevap istedi:

'Deizm eğitimde gericileşmenin geri tepmesi olmasın?'

“1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deizm ile ilgili yaptığı açıklamalara katılıyor musunuz?

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözlerinin Anayasa’nın 24’üncü maddesi uyarınca dini inanç hürriyetine aykırılık teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözleri hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa, başlatılması düşünülmekte midir?

4- Türkiye’de İmam Hatip öğrencileri başta olmak üzere gençler arasında deizmin yayılmasına ilişkin elinde ne tür veriler bulunmaktadır? Eğer varsa toplumla paylaşmayı düşünüyor musunuz?

5- İmam Hatip öğrencileri başta olmak üzere gençler arasında deizmin yayılmasının sosyal, ekonomik, siyasi nedenleri araştırılmış mıdır? Kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

6- Özellikle İmam Hatip öğrencileri arasında deizmin yükselmesi, eğitimi dincileştirme politikalarının geri tepmesi olarak görülebilir mi?”