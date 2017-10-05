T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li Leyla Zana’ya 15 yıl hapis istemi

Zana'nın 9 ayrı etkinlik nedeniyle açılan davada, 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

05 Ekim 2017 19:50

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı etkinlik nedeniyle açılan davada, 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” iddiasıyla, 23 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılamasına Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.  

Zana’nın katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu.

Davanın esası hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Zana’nın 2011 yılında katıldığı 5 ayrı etkinlik nedeniyle “Örgüt propagandası” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu” kapsamında açılan davanın, 6352 sayılı yasa gereğince ertelenmesine karar verilmesini istedi. Savcı, Zana’nın katıldığı 4 ayrı cenaze töreni ve yürüyüş nedeniyle “Örgüt üyeliği” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Zana’nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararına açıklayan mahkeme heyeti, Zana’nın avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için davayı erteledi.

Ne olmuştu?

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan davada, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi “Örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla, Zana’yı 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 2014 yılında bozulmuştu. Yargıtay,  Zana’nın “Örgütün hiyerarşik yapısına dahil üyesi” olduğuna ilişkin mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini göstermişti. Yasama dokunulmazlığı kalkan Zana’nın, yargılamasına devam edilmişti.

ETİKETLER

Leyla ZanaAğrı Milletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24