HDP'li Leyla Zana’ya 15 yıl hapis istemi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı etkinlik nedeniyle açılan davada, 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” iddiasıyla, 23 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılamasına Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Zana’nın katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu.

Davanın esası hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Zana’nın 2011 yılında katıldığı 5 ayrı etkinlik nedeniyle “Örgüt propagandası” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu” kapsamında açılan davanın, 6352 sayılı yasa gereğince ertelenmesine karar verilmesini istedi. Savcı, Zana’nın katıldığı 4 ayrı cenaze töreni ve yürüyüş nedeniyle “Örgüt üyeliği” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Zana’nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararına açıklayan mahkeme heyeti, Zana’nın avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için davayı erteledi.

Ne olmuştu?

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan davada, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi “Örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla, Zana’yı 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 2014 yılında bozulmuştu. Yargıtay, Zana’nın “Örgütün hiyerarşik yapısına dahil üyesi” olduğuna ilişkin mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini göstermişti. Yasama dokunulmazlığı kalkan Zana’nın, yargılamasına devam edilmişti.