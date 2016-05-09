HDP'li Leyla Birlik'in evine polis baskını

Şırnak'ta HDP Milletvekili Leyla Birlik'in evini basan özel harekât polisleri, kapısını kırdıkları evde arama yaptı.

Evde bulunan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Şırnak Belediyesi Eş Başkanı Serhat Kadirhan ve HDP Şırnak İl Eş Başkanı Sekvan Kılınç'ın evden çıkmasıyla evi basan özel harekâtçıların, evin anahtarının getirilmesine izin vermeyerek, kapıyı kırarak içeri girdiği ileri sürüldü. Özel harekâtçılar evde arama yaptı.

Aracı durduran özel harekâtçılar, Kadirhan ile şoförü ve Kılınç hakkında da "sokağa çıkma yasağını ihlal"den işlem yaptı.

Birlik: Önce girmek yasaktı, şimdi çıkmak

Şırnak Belediye Eş Başkanı DBP’li Serhat Kadırhan, operasyon ve çatışmaların olmadığı Yeni Mahallede güvenlik güçlerinin, evde kimsenin olmadığı sırada HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in evinin kapısının kırarak içeri girdiğini ve arama yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, kentten 14 gün önce ayrılmak zorunda kaldığını, HDP Ağrı Milletvekili Bedran Öztürk, Şırnak Belediye Eş Başkanı DBP’li Serhat Kadirhan ve HDP Şırnak İl Eş Başkanı Sekvan Kılınç’ın kendisinin evinde kaldığını belirterek, “Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı 55 gündür hukuksuzca sürüyor. Ev aramaları yapılıyor, kapılar kırılıyor, evler talan ediliyor. Arkadaşlarımız evlerinden zorla çıkarılan Şırnak’tan Kasrik boğazına kadar çadır kuran halkın yaralarını sarmak için bölgeye gitmek istedi. Önce evden çıkmalarına için vermediler. Daha sonra evden çıktıklarında etrafları zırhlı araçlar ve kobralarla sarılarak sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten haklarında işlem başlatılacağı belirtildi. 1 saat kadar oyalamışlar bu sırada eve ekip gönderiyorlar. Arkadaşlarımız eve döndüklerinde evin kapısının kırılmış, evin darmadağın edildiği görmüşler. Arkadaşlarımızın kentten çıkmasına izin vermiyorlar. Açıkçası bu durumdan dolayı kaygılıyım. Önce girmek yasaktı şimdi çıkmak da yasak. Böyle bir hukuk yok. Bu yaşananlar dokunulmazlık tartışmalarının yansımaları. Bizim zaten dokunulmazlığımız yok. Bu yöntemle bir yere varamayacaklar” dedi.