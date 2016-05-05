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HDP Milletvekili Leyla Birlik'in eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cenazesi zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in ağabeyi, Mehmet Birlik dün gözaltına alınmıştı

05 Mayıs 2016 22:07

Diyarbakır’da dün gözaltına alınan cenazesi zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in ağabeyi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Leyla Birlik’in eşi Mehmet Birlik, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birlik, Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Birlik, öğleden sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Birlik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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