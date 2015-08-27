'HDP'li Levent Tüzel seçim hükümetinde yer almayacak'

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in kurulacak seçim hükümetinde yer almayacağı öne sürüldü.

Tüzel'in kurucu genel başkanı olduğu ve 7 Haziran seçimlerine HDP ile ittifak yaparak bu partinin listelerinden gösterdiği adaylarla katılan Emek Partisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Partimiz böyle bir seçim hükûmetinde yer almayı yukarıda özet olarak sıraladığımız nedenlerle uygun görmemektedir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın ve onun yönettiği AKP’nin yukarıdan yaptığı dayatmalarla 1 Kasım’da yeniden seçime gidiyor.

Yeterli süre olduğu halde, hükûmeti kurmak için ikinci bir isme görüşmeler yapma hakkı tanımayan Erdoğan’ın, Türkiye’yi seçime götürecek hükûmeti oluşturma görevini yeniden Ahmet Davutoğlu’ya vermesi, bu siyasi dayatmalar zincirinin bir devamıdır.

Davutoğlu bu kapsamda, HDP listesinden seçime giren ve İstanbul milletvekili seçilen partimizin önceki genel başkanı Levent Tüzel’e, kabinede yer almayı teklif etmiştir.



Öncelikle; bu seçim hükûmetinin oluşturulma süreci, AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 yıllık siyaset geleneğine uygun olarak, tamamen anti-demokratik biçimde gelişmiştir. Bakan olarak önerilecek isimlerin, partileri aracılığıyla belirlenmesi yoluna bile gidilmemiştir.



İkinci olarak; içeride ve dışarıda bir savaş hükûmeti olarak davranan ve emekçi düşmanı politikalara imza atan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin kuracağı bir hükûmetin, Türkiye halklarına vereceği hiçbir şey yoktur. Bu hükûmet de önceki hükûmetler gibi özgürlüklere ve halka karşı bir saldırı hükûmeti olacaktır.



Partimiz böyle bir seçim hükûmetinde yer almayı yukarıda özet olarak sıraladığımız nedenlerle uygun görmemektedir."

Tüzel'in de kabinede yer almama kararını bugün saat 16.00'da TBMM'de yapacağı bir basın toplantısı ile duyurması bekleniyor.