HDP’li Tüzel: Hükümetin savaş politikasına yönelmesi mevsimlik işçilere ırkçı saldırıları tetikleyebilir

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Adıyaman'dan Giresun'un Espiye ilçesine fındık toplamaya giden mevsimlik işçilerin 100 kişilik gurup tarafından uğradıkları saldırı ve linç girişimi Meclis’e taşıdı.

İçişleri Bakanlığının saldırıların önlenmesinde ve sorumluların cezalandırılmasında birinci derecede sorumlu olduğuna dikkat çeken Tüzel, “Hükümetin savaş politikalarına yönelmesi ve askeri operasyonları tekrar başlatması, bu tür ırkçı saldırı ve linç girişimlerini tetikleyebileceği öngörülerek, gerekli önlemler alınmalı, mevsimlik işçilerin can güvenliği sağlanmalıdır” dedi.

Tüzel, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Adıyaman'dan Giresun'un Espiye ilçesine fındık toplamaya giden mevsimlik işçiler, ilçenin Süleyman Şah Parkı'nda 100 kişilik faşist bir grubun saldırısına maruz kaldığı, camları kırılan araçlarda bulunan işçilerin linç edilmeye çalışıldığı haberi basında yer almıştır.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan Kürt işçilerin Giresun’a götürülmesine aracılık eden Fahri Saray isimli yurttaş, yaklaşık 10 yıldır bölgeye işçi götürdüğünü belirterek, şunları ifade etmiştir: "Bu sene de fındık toplama zamanı geldiği için daha önce tanıdığımız ve işçi götürdüğümüz bahçe sahipleriyle iletişime girerek işçileri götürdüm. Giresun'un Espiye ilçesine gittiğimizde işçilerin toplandığı Süleyman Şah Parkı'nda durarak bahçe sahiplerini beklemeye başladık. Bu sırada yaklaşık yüz kişilik bir grup 'Karadeniz Kürtlere mezar olacak' sloganları atarak aracımıza saldırdı." Kadın, yaşlı ve çocukların bulunduğu araçların camları kırılarak devrilmeye çalışıldığını, olay yerine gelen polislerin herhangi bir müdahalede bulunmadığını iddia eden Saray şöyle devam etti: "Olayın hemen ardından Espiye Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyette bulunduk. Ancak herhangi bir işlem yapmak yerine bizi ilçeden kovar şekilde 'ilçede durmayın işçileri doğrudan bahçe sahiplerine götürün' dediler."

Mevsimlik işçilerin sorunlarının araştırılması ve alınacak önlemlerin saptanması amacıyla 24. Yasama döneminde kurulan araştırma komisyonu raporunda dikkat çekildiği üzere, özellikle Bölge illerinden Batıya gelen mevsimlik işçiler benzer ayrımcı, ırkçı saldırılarla karşılaşmaktadır. Bu saldırıların önlenmesinde ve sorumluların cezalandırılmasında Bakanlığınız birinci derecede sorumludur. Hükümetin savaş politikalarına yönelmesi ve askeri operasyonları tekrar başlatması, bu tür ırkçı saldırı ve linç girişimlerini tetikleyebileceği öngörülerek, gerekli önlemler alınmalı, mevsimlik işçilerin can güvenliği sağlanmalıdır.

Konuyla ilgili olarak:

1) Adıyaman'dan Giresun'un Espiye ilçesine fındık toplamaya giden mevsimlik işçilere Süleyman Şah Parkı'nda saldıran, araçlarının camlarını kıran 100 kişilik ırkçı grup hakkında ne işlem yapılmıştır?

2) Bölgeye giden işçilerin hem jandarma hem de emniyet tarafından kimlik bilgileri neden alınmaktadır? Bu bir fişlenme yöntemi değil midir?

3) Mevsimlik işçilerin ırkçı saldırılardan korunması, can güvenliklerinin sağlanması için ne tür önlemler alınmaktadır?

4) Bugüne kadar, Kürt illerinden gelen gerek mevsimlik işçilere, gerekse inşaat ve turizm işçilerine yönelik Batı illerinde gerçekleşen ırkçı linç girişimleri nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan, ceza verilen her hangi bir saldırgan bulunmakta mıdır?