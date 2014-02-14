HDP’li Levent Tüzel: Ferhat Dalkavuk cezaevinde iki aydır ölümle pençeleşiyor

Hülya Karabağlı / Ankara

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Türkiye cezaevlerinde 154’ü ağır olmak üzere 526 hasta tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu belirterek bu hükümlülerden biri olan ve son iki yıldır ölümle pençeleşen Ferhat Dalkavuk’un tahliye edilip edilmeyeceğini sordu.

Bir arkadaşının Evrensel gazetesine mektup yazarak Tekirdağ 2 no.lu F tipi Kapalı Cezaevinde kalan Ferhat Dalkavuk’un durumunu anlattığını belirten Tüzel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik ‘’Bakanlığınızın genel olarak hasta tutuklu ve hükümlüler sorununun çözümüne yönelik yürütmekte olduğu bir çalışması var mıdır?’’ diye sordu.

Hasta mahkumları da gündeme getiren Tüzel’in, konuşması şöyle:

İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre Türkiye cezaevlerinde 154’ü ağır olmak üzere 526 hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bu ağır hasta mahpuslardan biri de Tekirdağ 2 no.lu F tipi Kapalı Cezaevinde kalan Ferhat Dalkavuk’tur.

Arkadaşının Evrensel Gazetesinde yayımlanan mektubuna göre, beyin kanaması geçirmesi üzerine, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyat edilen Ferhat Dalkavuk, 20 günlük yoğun bakımın ardından tekrar mahkum koğuşuna alınmış, ancak, 5 gün sonra tekrar ameliyata alınmak zorunda kalmış ve 2 aydır ölümle pençeleşmektedir. Daha sonra ise Dalkavuk’un, şeker komasına girdiği, sağlık durumunun ve hayatının tehlike altında olduğu, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı belirtilmektedir.

-Bakanlık olarak, 8 yıldır hükümlü ve tahliye olmasına 1 yıl kalan Ferhat Dalkavuk’un, ağırlaşan sağlık durumu ve hayati tehlikesi nedeniyle tahliye edilmesi için bir çalışmanız var mıdır?

-2002 yılından bu yana cezaevlerinde yaşamını yitiren tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Bunların ölüm nedenleri, yıllara ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?

-Bakanlığınızın genel olarak hasta tutuklu ve hükümlüler sorununun çözümüne yönelik yürütmekte olduğu bir çalışması var mıdır?