HDP’li Kürkçü’den AKP’li Esayan’a: Ahlaksız yalaka

Bütçe maratonunun sürdüğü TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü konuşması HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ı karşı karşıya getirdi. Kürkçü "Cumhurbaşkanı’ sıfatı üzerinden hakaret yağdıran bir Cumhurbaşkanımız olduğu için kadınlar kendilerini şanslı hissediyorlar mıdır acaba?” deyince AKP’li Eseyan oturduğu yerden, yalan konuşuyorsun’, ‘iftira atıyorsun’ diye laf attı. Sataşmaları sürdüren Eseyan’a Kürkçü, “ Ahlaksız yalaka” diye karşılık verdi.

Kürkçü’nün kürsüden inmesinden sonra Eseyan iç tüzük maddesine göre söz istedi. Konuşmasında CHP’ye de sataşınca bu kez tartışmaya CHP’liler de katıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağaba, Eseyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki daha önceki sözlerini hatırattı ve “Nasıl omurgalı bir adamsın, nasıl böyle güce tapan bir adamsın, gücün emrindesin, gücün boyunduruğunun altına girmişsin; nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor senin” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - 8 Mart etkinlikleri, tabii, karşı konulamaz olan her şeyin sahiplenilmesiyle iktidar eğlendiği için, iktidar gücünün de elinde. Şimdi, bizzat bugünü yaratan dinamizme karşı bir söylem hâlinde gelişiyor. Bugün eğer Cumhurbaşkanının konuşmalarını dinlemişseniz, bugünü var etmek için Adalet ve Kalkınma Partisinin portföyünde, müktesebatında, hiçbir zaman olmadığı günlerde bile bu mücadeleyi ayakta tutan, onu Türkiye'nin gündemine taşıyan kadınlara etmediği hakareti bırakmayan; onların seçimlerine, onların söylemlerine, onların tutumlarına, onların bugünü yaşayışlarına "Cumhurbaşkanı" sıfatı üzerinden hakaret yağdıran bir Cumhurbaşkanımız olduğu için kadınlar kendilerini şanslı hissediyorlar mıdır acaba.

Markar Esayan (AKP) - Yalan konuşuyorsun.

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - Yalan konuşmuyorum.

Markar Esayan (AKP) - İftira atıyorsun.

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - Konuşmaların hepsi ortada.

Markar Esayan (AKP) - Hepsini okudum, iftira ediyorsun.

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - Laf atma, laf atma, konuşma!

Markar Esayan (AKP) - Tırnağı olamazsın sen onun, tırnağı olamazsın.

Başkan - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim.

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - Ahlaksız! Yalaka!

Markar Esayan (AKP) - İftira etme terbiyesiz!

Başkan - Sayın Kürkcü, devam ediniz efendim.

Süreyya Sadi Bilgiç (AKP) - Sayın Cumhurbaşkanı… Sayın Başkan, bakın, "Allah'sız." dedi, "Yalaka." dedi, siz hâlâ müdahale etmiyorsunuz.

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - "Allah'sız." falan demedim, nereden çıkartıyorsun.

Süreyya Sadi Bilgiç (AKP) - "Yalaka." diyor orada, kime yalaka diyor?

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - Ona diyorum.

Süreyya Sadi Bilgiç (AKP) - Diyemezsin.

Markar Esayan (AKP) - Sataşma nedeniyle 69'a göre söz almak istiyorum.

Başkan - Ne söyledi Sayın Kürkcü size?

Markar Esayan (AKP) - "Yalaka" şeklinde hakaret...

Ertuğrul Kürkçü (HDP) - Sataşılan benim, o değil ki.

Markar Esayan (AKP) - Kendinize mi söylediniz?

Markar Esayan (AKP) - Biraz evvel hatip, maalesef hem Cumhurbaşkanımıza dönük bir iftirada bulundu -bugünkü konuşmasını satır satır hepimiz okuduk- hem de şahsıma dönük, sanırım grubumuza dönük de "yakala" şeklinde... Sanırım başka bir sinkaflı söz daha vardı, şimdi istedik zabıtları.

Şimdi, bu karakteristik bir durum. Bilgisayarların arayüzleri vardır, bir gördüğünüz yüz bir de arka yüzü. Sayın Kürkcü gibiler de maalesef, buraya gelip son derece makul bir konuşma tonuyla bir söz tuttururlar ama işlerine gelmeyen bir eleştiri geldiğinde de hemen o şeytani yüzleri çıkıverir arkadan, arayüzden birdenbire o yüzleri çıkıverir ve "yalaka" gibi her türlü hakareti yaparlar çünkü oyun oynamaktadırlar, bir tiyatro sergilemektedirler. Aslında, burada süslü laflarla bir kavram seti oluşturduklarının farkındayız yani "çocuk katili" yok işte "soykırım" şu bu ama kadın meselesi, insan hakları, azınlıklarla ilgili… Biraz evvel işte CHP'nin de Sayın Bakanın sözünü araçsallaştırdığı gibi biz o azınlık haklarının CHP tarafından nasıl ayaklar altına alındığını çok iyi biliriz.

Veli Ağbaba (CHP) - "Affedersiniz, Ermeni." diyen biziz herhâlde!

Markar Esayan (AKP) - Daha bundan birkaç sene önce…

Veli Ağbaba (CHP) - Bravo! "Affedersiniz, Ermeni." diyen biz miyiz?

Markar Esayan (AKP) - Dinleyin, dinle, dinle.

Markar Esayan (AKP) - Birkaç sene önce CHP'nin bir pratiği olan…

Veli Ağbaba (CHP) - Biz olsak konuşursun. Utanır insan, utanır!

Markar Esayan (AKP) - …azınlık vakıflarının mallarına el konma pratiğini -CHP'nin pratiğidir- kaldıran…

Veli Ağbaba (CHP) - Utanır, utanır!

Markar Esayan (AKP) - …AK PARTİ'ye burada kök söktürdüler ve Anayasa Mahkemesine iptal için gittiniz.

Veli Ağbaba (CHP) - Utanır, utanır insan! Utan, utan!

Başkan - Sayın milletvekilleri, bir saniye, sükûnetle dinleyiniz efendim.

Veli Ağbaba (CHP) - Daha dün selam verdik. Utan, utan!

Markar Esayan (AKP) - Anayasa Mahkemesine Vakıflar Yasası'nı iptal için gittiniz, altında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı.

Veli Ağbaba (CHP) - Sen Cumhurbaşkanıyla ilgili neler söyledin?

Markar Esayan (AKP) - Siz bu kadar eklektik, bu kadar konjonktürel bir ifade içerisindesiniz; HDP de öyle, sizler de öyle.

Veli Ağbaba (CHP) - Yazıyor, neler söylemiştin, şimdi ne söylüyorsun, nasıl omurgalı bir adamsın, nasıl böyle güce tapan bir adamsın, gücün emrindesin, gücün boyunduruğunun altına girmişsin; nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor senin.

Markar Esayan (AKP) - Tamamen ve tamamen eklektik, kadın haklarını, azınlık haklarını, düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü…

Veli Ağbaba (CHP) - Dün Cumhurbaşkanına neler söylemişsin, bugün nasıl Ertuğrul Kürkcü'nün o söylediği şeyleri yapıyorsun. Utanır insan, utanır!