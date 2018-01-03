HDP'li Kürkçü: Tek tip için cezaevlerinde direnme hazırlığı var

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İzmir\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Parti üyelerine ve seçmenlerine yönelik operasyonların bilinçli yapıldığını öne süren Kürkçü, tek tip kıyafet uygulamasının da düzeltilmesini, aksi halde cezaevlerinde tek tip direniş olacağını söyledi.

İzmir\'de yaşanan operasyonlardan sonra gözaltına alınan kişilerin ailelerini ziyaret eden HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Kürkçü, \"Türkiye\'de her gün bir büyük siyasi soykırım var. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Gözümün önünde olan bitenler, dinlediklerim bir siyasi soykırımın her gün sürdürülmekte olduğudur. Nazilerin yaptığından tek farkı soykırımın tanıklarının gaz odalarında infaz edilmemesidir. Gaz odalarını çıkartın, geriye kalan Türkiye\'de yapılanlardır. İzmir\'in 4.5 milyon nüfusu var. Burada 3 bin insan hukuki mesnet olmaksınız gözaltına alınıyor. Burada büyük sorun var demektir. Türkiye\'de hukuki dayanak arama 80 yıllık gelenektir. Bugün PKK\'nın telaffuzunu nasıl yaptığına göre tutuklanıyorlar. PKK bir terör örgütü müdür? diye sorular soruluyor. İnsanlar tutuklandıktan sonra geri kalan iş yerlerinin çalışması engelleniyor\" dedi.

OPERASYONLAR YÜZDE 50 ARTI 1 İÇİN

Partisine yönelik operasyonun seçimler için yapıldığını da ileri süren HDP\'li Kürkçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Devlet çıldırdı mı? Hayır. Bu serinkanlı siyasi katliam hesabıdır. Tayyip Erdoğan\'ın yüzde 50 artı 1\'i alması Türkiye\'de Kürtlerin nasıl davranacağıyla ilgilidir. HDP tabanı muhalif tavırlarını sürdürürse hiçbir parti hangi ittifakı kurarsa kursun, tek başına yüzde 50 artı 1\'i, alamaz. Yapılanlar mutlak sultanlık kurma hırsının seçmen hesaplarına dökülmüş halidir. Gözaltına alınanlar arasında HDP\'ye oy vermeyen bir tek kişi yoktur. Seçmen tabanına halkın oy verme davranışına şiddetle yapılmış bir mühendislik çalışmasıdır. Ancak şunu gururla söyleyeyim. Bu insanlar, kendilerine yapılanın, niye yapıldığının ve ne olduğunun farkında. Niçin yapıldığını bilmekte. İnançlarında en ufak bir değişiklik yoktur. İnsanlar sakin ve kendi halinde ciddi serinkanlı yaşıyorlar. HDP çevresinde duruşları sürecektir. Gerileme olmayacaktır.\"

Mücadelelerini halk hareketi için yaptıklarını, HDP\'nin kendi çizgisinde siyaset yapmayı sürdüreceğini ifade eden Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti için de \"İyi Parti de önemli bir muhalefet yapmaya başladığı zaman onlara da operasyon yapılacaktır. Bu nedenle geniş demokratik ortaklığın hem tabanca hem siyasi kadrolar tarafından düşünülmesinin zamanıdır\" dedi. Kürkçü konuşmasının sonunda ise \"Tek tip için cezaevlerinde direnme hazırlığı var. Hükümetin elinde hala yol var. Bu karardan vazgeçebilir. Yoksa cezaevlerinde tek tip direniş olacak\" dedi.



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