HDP’li Kürkçü, Manisa'daki tutuklu HDP'li vekilleri Meclis'e taşıdı

Manisa’da 1,5 yıldır tutukluları devam eden HDP yöneticilerine ilişkin olarak soru önergesi veren HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “hiç bitmeyen soruşturma ile iddianame geciktiriliyor” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle verilen soru önergesinde, iki yıldır süren soruşturmaya yeni isimler dahil edilerek soruşturmanın uzatıldığı ifade edildi.

Kürkçü'nün soru önergesinde şu bilgiler yer aldı:

“Manisa’da Halkların Demokratik Partisi il ve ilçe yöneticilerine yönelik olarak Ağustos 2015’te başlatılan ve iki yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında Şubat 2016’dan bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 20 operasyon sonucunda çok sayıda HDP il ve ilçe yönetici ve üyesi tutuklandı.

“Ağustos 2015’ten bu yana birbirileriyle irtibatı olmayan suçlamalardan ötürü şüpheli sıfatıyla tutuklanan HDP üye ve yöneticileri tek bir soruşturma dosyasına dahil edilmelerine karşın, haklarında iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.

“Aynı soruşturma dosyasına farklı farklı birçok gerekçeyle tutuklanan kişiler dahil edilerek bir ‘torba soruşturma’ düzenlendi, hiç bitmeyen bir soruşturma dosyasıyla her bir ‘şüpheli” için iddianamenin geciktirilmesine de gerekçe uyduruldu.”

“Tüm yasal başvurular yanıtsız ve sonuçsuz kaldı”

Önergede, tutukluluğa itiraz dilekçelerine de yanıt verilmediği belirtildi:

“Soruşturma dosyasında yer alan belgelerden HDP yöneticilerine, parti binalarındaki resimler, dergiler, kitaplar ve parti belgeleri, HDP Genel Merkezi kararları doğrultusunda yapılan basın toplantıları, kampanyalar ve sosyal medya paylaşımları dışında bir soru/suçlama yöneltilmedi.

“Tutuklulukta geçirilen bir buçuk yıla karşın, tutukluluğa itiraz dilekçelerine de yanıt verilmiyor.

“Avukatların Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar (Yüksek) Kurulu’na yaptıkları başvurular da sonuçsuz kaldı.

“Tutuklular ne ile suçlandıklarını, ne zaman yargılanacaklarını bilmeden cezaevinde kalmaya devam ediyor. Bir tedbir olarak uygulanması gereken tutuklama bir tür peşin ceza halinde geldi.”

“Hukuksal ve yargısal bir gerekçesi var mı?”

Bakan Gül’den şu soruları yanıtlaması istendi:

- Sözkonusu soruşturma dosyasının iki yıldır tamamlanmamış olmasının hukuksal ve yargılama usullerine uygun bir gerekçesi var mı?

- Ceza Muhakemeleri Kanunu’na (CMK) göre ağır cezalık kovuşturmalarda yargıç önüne çıkmaksızın tutuklamada geçebilecek azami süre iki yıl olmasına karşın, tutukluların iki yılı geçmesine karşın yargıya erişim haklarının sağlanmamasının bir açıklaması var mı?

- HDP yöneticileri hakkında şüpheli sıfatıyla açılmış olan soruşturma dosyasına onların tutuklanmalarından sonraki tarihlerde gerçekleşmiş fiiller gerekçe gösterilerek tutuklanmış kişilerin dahil edilmesinin CMK ve TCK kapsamında bir sebebi var mı?

- HSK’ya yapılan başvuruya yanıt verilmemesinin nedeni nedir?

- Soruşturmayı savsaklayarak iddianamenin yazımını geciktiren ve adaletin tecellisini önleyen, insanları hürriyetlerinden gerekçesiz olarak yoksun bırakan savcılar ve onların hukuksuz uygulamalarına onay veren yargıçlar hakkında Bakanlığınız herhangi bir işlem yaptı mı? Yapmışsa bu işlemin içeriği nedir? Yapmamışsa sebebi nedir?

- Muhtemel cezaların infaz süre sınırını da aşan hak ihlallerinin bir an önce giderilmesi ve sözkonusu tutukluların kayıplarının tazmin edilmesi için Bakanlığınız bir çalışma yürütecek mi?