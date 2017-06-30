HDP'li Kürkçü: Kürtlerin isyanına "terörizm" denerek çözüm bulunamaz

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda, AKP delegasyonunun açtığı, "Terörizm" tartışmasında söz alarak "Bu, terör meselesine çarpık bir yaklaşım ve hiçbir şeyi çözmeye yardımcı olmaz. Bu nedenle 'terörizm'in ne olduğuna dair berrak bir tanıma ve Türk hükümetinin de terörizm ile isyan arasına net bir ayrım çizgisi çekmesine ihtiyaç var. Kürtlerin isyanına 'terörizm' denilerek çözüm bulunamaz" diye konuştu.

AKPM'yi 2013'teki “Kürt sorununa barışçı çözüm” çağrısında ısrara davet eden Kürkçü, şöyle konuştu:

"Dün seçim bölgem olan İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nden 12 akademisyen, 2016'da bir barış bildirisini imzaladıkları için açığa alındılar. Bu bildiriyi imzalayan binlerce akademisyen de yargılanıyordu. Bu bildiri, Türk Hükümeti'ni terörle mücadele gerekçesiyle uyguladığı kesintisiz sokağa çıkma yasakları, kent ve ilçeleri ayrım gözetmeksizin topa tutması sonucu ortaya çıkan insani kayıplar dolayısıyla eleştiriyordu. Bu uygulamalar sonucunda 1000 kadar sivil hayatını kaybetti.

"Konuşma özgürlüğü hapisle cezalandırılıyor"

"TBMM’deki çoğunluk partisi, meslektaşlarımızın, parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı ve şu an 11'i açık hava toplantılarında sarf ettikleri, TBMM'de söylediklerinin kopyası olan sözleri nedeniyle hapiste. Konuşma özgürlüğü hapisle cezalandırılıyor.

"Terör meselesine çarpık yaklaşım hiçbir şeyi çözmez"

"Dün, Türkiye’nin Ticaret ve Gümrük Bakanı, Avrupa otobanı üzerinde Ankara'dan İstanbul'a yol alan ana muhalefet partisinin Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi: "Otobanları, teröristler yürüsün diye değil halk seyahat etsin diye inşa ediyoruz” dedi. Bu, terör meselesine çarpık bir yaklaşım ve hiçbir şeyi çözmeye yardımcı olmaz. Bu nedenle "terörizm"in ne olduğuna dair berrak bir tanıma ve Türk hükümetinin de terörizm ile isyan arasına net bir ayrım çizgisi çekmesine ihtiyaç var. Türkiye’de tanık olduğumuz şey basitçe terörizmden ibaret değil, şiddetli biçimlere de bürünen çok karmaşık bir meseledir.

"Kürt isyanına barışçıl çıkış bulmaya çağırıyorum"

"AKPM 2013'teki 1925 sayılı kararıyla Türk Hükümetini Kürt isyanıyla müzakerelere başlamaya ve barışçıl bir yol izlemeye çağırdı. Bu kayıtlarımızda var. Ben AKPM'yi bu tutuma sıkıca bağlı kalmaya ve Türkiye hükümetini de, başladığı 1984'ten bu yana, yüzlerce ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kürt İsyanı'na barışçıl bir çıkış yolu bulmaya çağırıyorum. Bu çatışma yalnızca barışçı bir çözüm bularak sona erdirilebilir.