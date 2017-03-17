HDP'li Konca'nın tahliye talebine red

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Besime Konca’nın tutuklu olarak yargılandığı ve Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Konca’nın “kaçma şüphesi” gerekçe gösterilerek, tutukluğunun devamına karar verildi.



Besime Konca hakkında, Sur’da yaşamını yitiren Cihat Türkan’ın Batman’daki cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Konca, SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya Konca’nın ailesi, HDP Kadın Meclisi, HDP vekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Saadet Becerikli, Ayşe Acar Başaran, HDP ve DBP Siirt, Batman ve Diyarbakır il yöneticileri ile Siirt Barış Anneleri katıldı. Duruşma dört saat sürdü. Mahkeme heyeti Konca’nın ‘kaçma şüphesi’ iddiasıyla tutuklu yargılanmasına ve davanın bir sonraki duruşmasını 7 Nisan’a ertelenmesine karar verdi.

‘Bu siyasi bir davadır’



Konca’nın dokunulmazlığının hala devam ettiğini ve şu an vekil olduğunu hatırlatan avukatlar, yargılamanın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek yargılamanın durdurulması talebinde bulundu. Avukatımın beyanına katılıyorum diyen Konca, "Dokunulmazlığım hala devam ediyor. 3 aydır hukuksuz yere burada tutuluyorum. Bu siyasi bir davadır. Yalnızca benim değil, bütün milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve parti çalışanlarımızın yargılanması hukuksuzdur ve bir an önce durdurulmasını talep ediyorum" dedi.

Yargılanmasının nedeninin Türkiye’deki tekçi siyasetin başarısız kılınmış olması olduğuna dikkat çeken Konca, "Bugün 10 bine yakın siyasetçimiz tutuklu, 80’e yakın belediyemize kayyım atandı, 50’ye yakın belediye eş başkanımız tutuklandı. Bu yüzden bu taziyeye gitme meselesi değildir. Kürt halkı üzerinde birçok katliam yapıldı. Bundan dolayı bahsedilen kişi ve binlerce kişi dağa çıktı. Bundan dolayı HDP demokratik siyasetin önünü açmak için siyaset yapıyor. Bundan dolayı da toplumda acı olduğu süreç bizim bu acının yanında olmamız gerekiyor" dedi.



Mahkeme başkanının siyasi savunma yapılmaması yönündeki uyarısına Konca, "Burası siyaset alanı değil ancak bana açılan dava siyasidir. Bundan dolayı kendi siyasetimi ve demokratik siyaset yönünde bu savunmamı dile getireceğim. Mahkeme bana hukuksuz bir şekilde yaklaşıyor" dedi.



Avukatlar reddi hâkim talebinde bulundu



Konca’nın avukatları savunmanın sürekli kesilmesinden kaynaklı adil bir yargılanmanın olmadığını düşündüklerini, mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiğini söyleyerek CMK 24 gereğince reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme tarafından verilen aranın ardından reddi hakim talebi "Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin davayı uzatmaya yönelik yapıldığı anlaşıldığından bu talebin reddine karar verilmiştir" denildi.



‘Demokrasinin kılıcı bize karşı tehdit olarak kullanılıyor’



Kararın ardından konuşan Konca, “Mahkeme tutumundan kaynaklı kendisini mahkemede değil sorguda gibi hissediyorum. Bizim için hukuk işlenmiyor. Mahkeme bağımsız ve tarafsız değildir. Hükümet onlara bir görev vermiş bu doğrultuda bu süreç hâkim ve savcıların iradesi dışında eylemlerini gerçekleştiriyor. Demokrasinin kılıcı ve hukuk bize karşı tehdit olarak kullanılıyor. Biz bugün bırakılsak içinde bulunduğumuz süreç bitecektir. Erdoğan’ın yaymak istediği korku ve şiddet mahkeme heyeti üzerinde etkili olmuş” dedi.





‘Kaçma şüphesi’ iddiasıyla tutukluğunun devamına karar verildi



Savcılık Besime Konca’nın “Kaçma şüphesinin” olduğu gerekçesi ile tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de “Kaçma şüphesi” nedeniyle Konca’nın tutukluluk halinin devam etmesini karar vererek bir sonraki duruşmayı 7 Nisan’a erteledi.



Duruşmanın ardından verilen karara tepki gösteren HDP Kadın Meclisi Adliye binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, yapılan yargılamanın hukuksuz olduğunu ve er ya da geç hukukun yerini bulacağını söyleyerek arkadaşlarının emanetini taşıyacaklarını ve bu yolda mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.