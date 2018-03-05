HDP'li Kerestecioğlu'ndan kanun değişikliği teklifi: 8 Mart resmi tatil ilan edilsin

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM’ye verdiği kanun değişikliği teklifi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesini istedi. Kerestecioğlu, "Kadınların uzun süreli mücadelesi sonucu kazanılmış bu önemli gün, erkek egemen sisteme, savaşa, şiddete ve her türlü baskı ve sömürüye karşı, sokaklara çıktıkları gündür" dedi.

Kerestecioğlu verdiği teklifte 8 Mart’ın tarihini anlatarak her yıl Türkiye’de ve dünyanın birçok bölgesinde kutlamaların gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların mücadelesi sonucu kazanılmış bir gün”

Kadınların uzun süreli mücadelesi sonucu kazanılmış bu önemli gün, erkek egemen sisteme, savaşa, şiddete ve her türlü baskı ve sömürüye karşı, kadınların mücadelelerini, barış, hak ve eşitlik taleplerini dile getirdikleri, kendi slogan ve sözleriyle bir araya gelerek sokaklara çıktıkları gündür.

HDP’li Kerestecioğlu, bugün aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Küba, Ukrayna, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moldova’nın da bulunduğu pek çok ülkede 8 Mart’ın genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmekte ve kadınlar yaşadıkları tüm sorunları bu gün vasıtasıyla yüksek sesle dile getirebildiklerine de dikkat çekti.