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Politika

HDP'li Kerestecioğlu: Pulitzer ödülü alması gereken gazeteciler hapiste

Temmuz 2016’dan bu yana en az 156 medya organı kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı

28 Haziran 2017 14:13

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) yaz oturumu ikinci gününde konuşma yaptı. Kerestecioğlu konuşmasında Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin durumuna değinerek "Türkiye’de Pulitzer ödülü alması gereken gazeteciler cezaevinde tutuluyor" dedi.

Medyanın yolsuzluğa karşı çıkabilmek ve mücadele edebilmek için gerekli bilgileri sağlamak konusunda önemli olduğunu vurgulayan Kerestecioğlu, “Dünyanın bütün ülkelerinde, ama en çok demokratik olmayanlarda, hükümetler, generaller, şirketler, belediyeler ve genellikle gücü temsil edenler, halktan bazı şeyler saklarlar” diye konuştu. Halktan saklanan bu bilgilerin teşhir edilmesi gerektiğini söyleyen Kerestecioğlu, bu işi de ancak araştırmacı gazetecilerin yapabileceğini dile getirdi. Kerestecioğlu, ayrıca araştırmacı gazetecinin toplumun bilgi alma hakkını sağladığını da ifade etti.

Kerestecioğlu Pulitzer’in, gazeteciliğin hükümetleri denetleme misyonun mimarlarından olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de Pulitzer ödülü alması gereken gazetecilerin hapiste olduğunu söyledi. Kerestecioğlu, “Araştırmacı gazeteciliğin sembollerinden Nokta dergisi kapatıldı. Cumhuriyet gazetesinden 12 yönetici ve gazeteci tutuklu. Sebep, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait TIR’larla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevkini kanıtladığı iddia edilen ve savcılık dosyasından alındığı belirtilen görüntülerin bu gazetede yayımlanmasıydı” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da Cumhuriyet Gazetesi davasından tutuklandığını anımsatan Kerestecioğlu, “Temmuz 2016’dan bu yana en az 156 medya organı kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre yaklaşık 2 bin 500 gazeteci ve medya çalışanı bu nedenle işini kaybetti” şeklinde bilgi paylaştı.

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