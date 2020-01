HDP'li Kerestecioğlu: Niye 'Daimî Çocuk Hakları Komisyonu' kuramıyoruz?

Haymana’da 100 öğrenciye istismar vakasından sonra konuyu gündeme getiren HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis'te 'Daimî Çocuk Hakları Komisyonu' kurulması için iktidara destek çağrısı yaptı. 18 maddelik anayasa değişikliği sırasında yapılana geceli gündüzlü çalışmalara dikkat çeken Kerestecioğlu, "Sabahlara kadar burada 18 madde için çalıştık. Ee, biz niye bir daimî çocuk hakları komisyonu kuramıyoruz?" diye konuştu.

"Meclis’te Çocuk Hakları Daimi Komisyonu"na doğru

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, çocuklarla atılacak her adımı destekleyeceklerini belirtti. MHP bu yöndeki kanun teklifini hatırlatırken AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç iktidar milletvekilleri olarak hazırladıkları kanun tekliflerini guruba verdiklerini söyledi. 4 siyasi partinin olumlu yaklaşımlarının önümüzdeki günlerde daimi bir komisyon yolunu açmış görünüyor.

Ankara’nın Haymana ilçesinde Nuri Bektaş Anadolu Lisesi’nde erkek öğrencilere yönelik okul pansiyonunda cinsel istismara ilişkin vakanın ortaya çıkmasından sonra TBMM’nin dünkü oturumunda siyasi partilerin görüşleri şöyle:

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - 2016 Mart ayında Karaman'da yaşanan çocuk istismarının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen hâlen çocuk istismarına karşı Türkiye'de yerleşik bir sistem oluşturulamadı. İstismara uğrayan çocukların ve istismarı tespit eden yetişkinlerin, öğretmenlerin, velilerin şikâyette bulunabilecekleri bir mekanizma da kurulamadı. Karaman'da yaşanan çocuk istismarının ardından kurulmuş olan Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Komisyonu daimî bir çocuk hakları komisyonu kurulması kararanını vermiş olmasına rağmen bugüne kadar ne bu Komisyonun gerçekleştirdiği hazırlanmış olan rapor Meclise getirildi ne de Mecliste daimî bir çocuk hakları komisyonu kuruldu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Şöyle başlıyor önergemiz zaten: "Daimî bir çocuk hakları komisyonu kurmak başta olmak üzere." Yani, biz istemiyoruz her olayda kalkalım da bir araştırma yapalım, işte, şeffaf bir şekilde araştıralım. Bunun sözünü veren sizsiniz, hepimiziz. Hiç sayılarla da ilgilenmiyoruz açıkçası yani şu kadar artmış AK PARTİ döneminde, bu kadar azalmış… Sayı değil çocuklar, onlar hayat yani bir tane çocuğun kılına zarar gelmesini kendi çocuğumuz olduğunda istemiyoruz ama başka çocuklar olduğunda yani o kadar önemli olmayabiliyor. İşte, onu kastederek bu önergeyi verdik.Sabahlara kadar burada 18 madde için çalıştık. Ee, biz niye bir daimî çocuk hakları komisyonu kuramıyoruz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Efendim, çocuk hakları Türkiye'nin yakıcı sorunlarından bir tanesi. Türkiye'mizin dört bir yanından her gün çocuklarla ilgili hepimizi üzen, sarsan olaylar ve değerlendirmeler geliyor. Bu değerlendirmeler ışığı altında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceklerini güvence altına almak ve önceki olayları önleyecek tedbirleri de Türkiye'de bütün kamuoyuna yerleştirmek adına çocuk haklarını koruyan sürekli bir incelemeye, komisyona ihtiyaç olduğunu biz düşünüyoruz. Biz, çocuklarla ilgili olarak atılacak her türlü adımı yürekten desteklediğimizi ifade ediyoruz.

MHP Grup Başkanvekili ERHAN USTA: Şimdi, bu grup önerisi kapsamında yapılan konuşmalardan anladık ki biz esas itibarıyla, bu çocuk haklarının korunmasına ilişkin bir daimî komisyon kurulması konusunda bütün partiler hemfikir; en son, Karaman raporunda da böyle bir tedbir geçiyor. Dolayısıyla, bizim yapacağımız iş, öncelikli olarak, hemen… Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim verdiğimiz kanun teklifi var, herhâlde iktidar partisinin bir kanun teklifi yok ama bir kanun teklifi, kanun tasarısı -her neyse- hazırlayıp bir an evvel bunu hayata geçirelim. Bu, böyle her defasında, bir olay olduktan sonra Meclis araştırması yapılsın, açılsın, açılmasın konusu değil çünkü düzenleme yapılma ihtiyacı var, ciddi mağduriyetler var, tedbirler alınması lazım. Bu, ancak daimî bir komisyon çerçevesinde çalışılırsa… Böyle her olaya özgü "Eyvah." demenin de bir faydası yok. Dolayısıyla, bir daimî komisyon ihtiyacı çok acildir ve bu konuda iktidar partisinden de -muhalefet partisi olarak zaten bunu destekliyor ve arzu ediyoruz- gayret bekliyoruz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) -Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocuklarla ilgili daimî bir çocuk hakları komisyonu kurulması yönünde bizim de iktidar milletvekilleri olarak bir kanun teklifimiz var, bunu grubumuza verdik. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor ve yapılması gerekir çünkü yasalar Mecliste görüşülürken çocuk hakları açısından da, çocuk gözüyle de, çocuğun üstün yararı açısından da incelenmesi gerekir ve çocuk haklarının uygulanmasıyla alakalı konularda da, Meclisin bu komisyon marifetiyle bir denetim yetkisini kullanması yönünde görüş birliği var. Zaten Meclis araştırma komisyonumuzun öneriler kısmının birinci maddesi, bu komisyonun kurulmasına yönelik bir öneridir.