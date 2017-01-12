HDP'li Kerestecioğlu: Meclis'in şiddeti sokağa yansıyor, linç kültürü her yere yansıyor

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM’deki şiddetin sokağa yansıdığı ve linç kültürünün yayıldığına dikkat çekti. İstanbul'da Kadıköy Moda'da bir kedi barınağı yapmak istediği diye bir insanın öldürüldüğünü anlatan Kerestecioğlu, "Toplumun gerçekten bir cehennemi yaşadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Genel Kurul’da CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’i darp eden AKP’li İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’ya da "Kimsenin kimseye, öyle 'Tahrik mahrik etti' diyerek hele kadınlara karşı şiddet uygulama hakkı hiçbir şekilde yok. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Erkeğe karşı da yok, kadına karşı da yok" sözleriyle tepki gösterince AKP’lileri kızdırdı.

Kerestecioğlu’nun tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - En başından itibaren aslında çok basit bir kural olduğunu ve yapılabileceğini ifade ettik yani buraya 8 kişi gelir, buraya 8 kişi gelir ve başka, ismi okunmayan kimse de gelmez ve siz sürekli "Bu Meclisi ben yönetiyorum." diyorsunuz. Bunu sağlayabilecek olan da sadece sizsiniz yani bunu yapmak elinizde olan bir şey. Bugün yaşanan şiddet nasıl yansıyor, biliyor musunuz? Kimsenin kimseye, öyle "Tahrik mahrik etti." diyerek hele kadınlara karşı şiddet uygulama hakkı hiçbir şekilde yok. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bir kere bunu bir kenara koyalım. Erkeğe karşı da yok, kadına karşı da yok. Siz, bakın, hâlâ aynı kaba üslupla ellerinizi kaldırarak konuşuyorsunuz.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sen ne yapıyorsun? Ellerini sen de kaldırıyorsun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Bugün İstanbul'da Kadıköy Moda'da bir kedi barınağı yapmak istedi diye bir adam öldürüldü.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - Ya, bunlar bozacının şahidi şıracı. İşte bu kadar!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Tamamlayacağım…

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Kerestecioğlu lütfen.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Üsküdar'da aynı şekilde, sadece bu soğuk havada karların içerisinde kalmasın diye kedi barınağı yapmak isteyen gençler linç edilmeye kalkıldı. İşte buranın şiddeti sokağa yansıyor, linç kültürü her yere yansıyor. Bunu yapmamalıyız, buna hiçbirimizin hakkı yok.

Toplumun gerçekten bir cehennemi yaşadığını düşünüyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.