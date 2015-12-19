HDP’li Kerestecioğlu, LGBTİ’lere internet sansürünü Meclis’e taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a LGBTİ bireylere yönelik sitelerin engellenmesine ilişkin soru önergesi verdi.

KaosGL’nin haberine göre Erişime engellenen websitesi sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten Kerestecioğlu, “Erişime engellenen internet sitelerine ilişkin istatistiki veri tutan engelliweb.com sitesinin 23.11.2015 tarihli raporuna göre, Türkiye’de toplam 106.198 internet sitesine erişim engellenmiştir. Engellemelerin yüzde 94.3’ü ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre erişime engellenen websitesi sayısı ciddi bir artış göstermektedir” dedi.

“Mahkeme kararları gerekçeli ve açık olmalıdır”

Erişime engellenen sitelerin önemli bir kısmını lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) içerikli websiteleri oluşturduğunu vurgulayan Kerestecioğlu’nun soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Örneğin gey ve biseksüel erkeklerce kullanılan tanışma uygulaması Grindr’a erişim, Ağustos 2013’te, İstanbul Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla yasaklanmıştır. Kararın gerekçesinde, “www.grindr.com eşcinsel üyelerin bulunduğu arkadaşlık sitesinin kurulduğu anlaşıldığından, 5651 Sayılı Kanunun 8/5-6 maddesinde öngörülen fuhuş ve müstehcenlik içerdiğinden ilgili site hakkında erişimin engellenmesine” ifadeleri yer almasına rağmen, sitedeki hangi içeriğin müstehcenlik veya fuhuş niteliği taşıdığı belirtilmemiştir. Maalesef eşcinsel üyelerin varlığı dahi yargı tarafından fuhuş ve müstehcenlikle ilişkilendirilmektedir.

“Anayasa’nın 141. maddesinde mahkemelerin verdikleri kararların gerekçeli olması, açık bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir ve hak arama özgürlüğünün koşuludur. Buna rağmen, mahkemeler yapılan itirazlara cevaben fuhuş ve müstehcenlikle ilişkilendirilen içeriklere dair bilgi vermemekte, müstehcenlik somut biçimde tanımlanmamaktadır. Kararda gerekçenin bulunmaması, itirazın önünü tıkayarak ve başvurucunun adil yargılanma hakkını ihlal ederek, devam eden ihlale yol açmaktadır.”

‘Müstehcenlik’, ‘kamu düzeni’ ve ‘genel ahlak’ kavramları endişe verici

KaosGL.org’un sansüre ilişkin haberlerini de hatırlatan Kerestecioğlu önergeye şöyle devam etti:

“KaosGL.org online gazetesinin derlediği bilgilere göre, eşcinsel ve trans mekan tanıtımlarının yer aldığı, çeşitli haber paylaşımlarının yapıldığı www.gaylez.com, www.travestice.com,www.travestisitesi.com, www.istanbulgay.com ve www.turkgaybar.com gibi sitelere yakın tarihlerde erişim engeli gelmiştir. Türkiye'nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi olan lezce.com da 15.11.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından müstehcenlik gerekçesi ile 16 Kasım 2015’te erişime engellenmiş, olayın medyaya yansımasının hemen ardından, bir gün sonra 17 Kasım 2015’te idari tedbir kararı ile kaldırılmıştır. Eşcinsel kültür, yaşam ve magazin sitesi Gaymag ise Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından idari tedbir uygulanarak Ağustos 2015’te erişime kapattılmış, ancak avukatlarının yaptığı bilgi edinme başvurusunun TİB’e ulaşmasıyla siteye erişim engeli kaldırılmıştır.

“LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü” raporu da Türkiye’de internet yayınlarının içerikleri ve alan adı tahsisi ile ilgili mevzuatın yalnızca LGBTİ bireylere yönelik değil, genel anlamda ifade özgürlüğü alanında tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Raporda değerlendirilen kısıtlı sayıdaki örnek dahi, “müstehcenlik, “kamu düzeni”, “ahlak” gibi içeriği belirsiz kavramlar kullanılarak yasağın sınırlarının endişe verici biçimde genişlediğini ortaya koymaktadır.”

Kerestecioğlu’nun soruları

Kerestecioğlu’nun Bakan’a yönelttiği soruların tamamı şöyle:

LGBTİ içerikli internet sitelerinin TİB tarafından erişime engellenmesinin gerekçesi nedir?

İnternet sitelerinin erişime engellenmesinin nedeni ‘müstehcenlik’ ise; TİB yetkilileri hangi içeriğin ‘müstehcen’ olduğuna nasıl karar vermektedir?

Websiteleri gaymag.com ve lezce.com’a erişim engelinin medyada çıkan haberlerden sonra kaldırılması TİB’in yaptığı bir hatayı mı göstermektedir? Bu durumda erişim engellemeleri konusunda TİB tarafından yapılan hatalar nasıl telafi edilecektir?

İstanbulgay.com gibi aynı içerikli yayın yapan ancak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayanmayan internet siteleri de erişime engellenmekte midir? Yani, heteroseksüel turizm siteleri kapatılmazken neden eşcinsel mekan, turizm ve tanıtım siteleri kapatılmaktadır?

Bakanlığınızın erişime engellenen LGBTİ içerikli websitelerine ilişkin istatistiki bir çalışması var mıdır?

Bakanlığınızın ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle erişime engellenen internet sitelerine ilişkin bir çalışması var mıdır?

LGBTİ içerikli websitelerinin keyfi bir biçimde erişime engellenmesi T.C. Anayasasının ifade özgürlüğünü düzenleyen 26. Maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin taraf olduğu ve T.B.M.M. tarafından usulünce imzalanarak yürürlüğe konulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesine aykırı değil midir?