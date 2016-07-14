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Politika

HDP’li Kerestecioğlu ifadeye çağrıldı

Kerestecioğlu'nun "toplantı ve gösteri yürüşleri kanununa muhalefet" ettiği öne sürüldü

14 Temmuz 2016 18:29

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ettiği iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, HDP'nin Cizre'de yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla 4 Şubat 2016 tarihinde Ataşehir'de yapılan izinsiz gösteriye katıldığı gerekçesiyle Kerestecioğlu hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kerestecioğlu hakkında o tarihlerde başlatılan soruşturma ve soruşturmaya ilişkin deliller, HDP İstanbul Milletvekili olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'na fezleke olarak gönderildi.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kalkması üzerine Filiz Kerestecioğlu hakkında hazırlanan fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kerestecioğlu'nun ifadesinin alınabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu meclise tebligat göndererek, Kerestecioğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Kerestecioğlu, tebligatın kendisine gelmediğini söyledi.

 

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