HDP'li Kerestecioğlu Erdoğan’ın Atatürk açılımını değerlendirdi: Elverişli olan her şey olunabilir

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Kasım mesajıyla iyice ortaya çıkan Atatürk açılımını değerlendirdi. Sosyal medyada, nerede kadar gidecekler sorusuyla ilgili ‘zeybek oynamaya kadar gidecekler’ yorumlarına dikkat çeken Kerestecioğlu, “Elverişli ne varsa onu kullanma aslında bu. Elverişli olan her şey olunabilir, sadece Atatürk’te değil aslında” diye değerlendirdi.

15 yılın portresini 'talan, rant ve zengini daha çok zengin ve yoksulu daha çok yoksul yapma düzeni’ olarak yorumlayan Kerestecioğlu, bu noktadan sonra gidilecek yer kalmadığı için kendi kendine muhalefet etme zamanı başladığını belirtti ve “Hatta bekliyorum bir süre sonra 'bunlar yaptılar’ noktasına dönebilir. Ben aslında Gezi’de o parkı kurtarmak istemiştim. Ama bunlar böyle yaptılar noktasına bile gelebilir” diye konuştu.

Kerestecioğlu’nun T24’ün sorusuna değerlendirmesi şöyle:

Sosyal medyada 'zeybek oynamaya kadar gider' diye yazmışlar

Benim icadım değil ama ‘zeybek oynamaya kadar gidecek’ diye yazmışlar sosyal medyada.

Gelinen yer şu daha doğrusu, 15 yılda talan, rant ve zengini daha çok zengin ve yoksulu daha çok yoksul yapma düzeni. Bu noktadan sonra gidilecek yer kalmadığı için şimdi muhalefet etme zamanı başladı. Daha önce de ifade etmiştim kendi kendine muhalefet eden bir parti doğdu diye. Hakikaten, Ak Parti ve genel başkanı kendine muhalefet etmeye başladı. İstanbul’a ihanet ettik dedi. Onun dışında her taraf beton beton dedi. Şimdi şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor; bütün bunları biz yapmadık.

“Her şeyi ben bilirim, her şeyi ben olurum”

Hatta bekliyorum bir süre sonra 'bunlar yaptılar’ noktasına dönebilir. Ben aslında Gezi’de o parkı kurtarmak istemiştim. Ama bunlar böyle yaptılar noktasına bile gelebilir. Şimdi Atatürkçülükte yine "Böyle bir nokta." Yani her şeye ben sahibim, aslında bir tür narsisizm oluyor bu, her şeyi ben yaparım, her şeye ben muhalefet ederim, her şeyi ben bilirim, her şeyi de ben olurum. Bir eğişik psikoloji.

"Atatürk’e Kürtçe ağıt yaktırmaktan"

O zaman gidilebilecek yer sınırsız mı?

Evet gidilebileceği yer de çok sonlu gözükmüyor. Elverişli ne varsa onu kullanma aslında. Bu işte yani Atatürk’e Kürtçe ağıt yaptırmaktan, Atatürkçü olmaya, her zaman en önde kendileri oraya gitmeye, opera bale bir süre sonra Atatürk Kültür Merkezinde en ön sıralarda seyretmeye sonra zeybek oynamaya kadar gidilebilecek bir şey olabilir. Elverişli olan her şey olunabilir, sadece Atatürk’te değil aslında. Çünkü gidişat onu gösteriyor, kendi kendine muhalefet etme hali falan. Dün hakikaten Atatürkçülükte bunu çok iyi gördük.