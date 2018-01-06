HDP'li Kerestecioğlu, cezaevlerinde anneleriyle kalan 0-6 yaş arasındaki çocukları sordu

HDP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu; cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocuklar ile ilgili yeni düzenleme hazırlıklarını TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde özel koşullar bulundurularak cezaevinde çocuklarıyla birlikte kalan kişiler için denetimli serbestlik ve ev hapsi gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasının düşünülüp düşünülmediğini soran Kerestecioğlu’nun verdiği önergede şunlar yer aldı:

"Adalet Bakanlığının cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme için çalışmalara başladığı haberleri basına yansımıştır. Söz konusu haberlere göre, cezaevinde kalma yaşının 3’le sınırlandırılması ve çocukların 3 yaşından sonra yetiştirme yurtlarına gönderilmesi öngörülmektedir. Ne var ki, cezaevlerindeki çocukların hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları söz konusu çalışmaya ilişkin kendilerinden görüş alınmadığını ifade etmektedirler.

STK’lar, öncelikle cezaevlerinde kalan annelerin özel koşulları göz önünde bulundurularak cezaevinde çocuklarıyla birlikte kalan kişiler için denetimli serbestlik ve ev hapsi gibi uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmektedirler. Diğer yandan ise yalnızca yaş düzenlemesi yapmanın yeterli olmadığı, cezaevlerinin çocukların ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesinin elzem oldu-ğunu konusunda hükümeti uyarmaktadırlar.

İçerde Çocuk Var Vakfı; başta Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi olmak üzere çeşitli cezaevle-rinde çocukların yaşam standartlarının düzeltilmesi için çalışmalar yapan bir Vakıftır. Bu Vakfın yaptığı araştırmalara ve sunduğu raporlara göre, cezaevinde anneleri ile birlikte kalan çocukların, çocuk haklarından mahrum bir şekilde büyüdükleri görülmektedir.

Bu çocukların eğitimleri, sağlık hizmetleri güvence altına alınmalı ve gelişimlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

"Yeşil alanın olmadığı cezaevlerinde kalan çocuklar doğa ile tanışamamaktadırlar"

Okul öncesi eğitim çağında olanları ya cezaevine en yakın anaokuluna gönderilmeli ve bunun için gerekli ulaşım hizmetleri sağlanmalıdır, ya da cezaevlerinde kreş açılmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler bu kreşlerde görevlendirilmelidirler.

Oyun çağında olan ve yaşıtlarıyla oyun ortamında bulunmaları, sosyal gelişimleri için son derece elzem olan bu çocuklara, koğuşun havalandırması dışında diğer koğuşların çocukları ile birlikte oyun oynayabilecekleri güvenli bir oyun alanı oluşturulmalı ve her gün mutlaka çocuklar bu oyun alanlarına görevliler gözetiminde götürülmelidir. Çocukların kas ve zihinsel beceri gelişimleri için koğuşlara mutlaka oyuncak götürülmelidir.

Yeşil alanın olmadığı cezaevlerinde kalan çocuklar doğa ile tanışamamaktadırlar. Bu nedenle her cezaevinde yeşil alan oluşturulmalı ve çocuklar beton zeminlerde değil, toprakla ve yeşil alanlarda oynamalıdırlar.

"Cezaevlerinde çocukların ayrı bir yatağı dahi bulunmamaktadır"

Hükümlü ve tutukluların ayda bir olmak üzere aileleriyle açık görüş yapma hakları vardır. bu hak bu çocuklara da uygulanmaktadır. Oysa bu çocuklar hükümlü veya tutuklu değildirler. Bu nedenle babaları ve kardeşleriyle ayda bir açık görüş olacak şekilde değil; baba ve kardeşleriyle haftada en az bir açık görüş olacak şekilde görüştürülme imkanları sağlanmalıdır.

Odalarda televizyon olmadığı için, çocuklar çizgi film izleyememektedirler. Hükümlüler veya tutukluların yalnızca kendi imkanlarıyla televizyon alma izinleri vardır. Çocuk olan koğuşlara devlet tarafından televizyon tahsis edilmelidir.

Çocuklara hükümlü veya tutuklulara verilen yemeklerden verilmekte ve bu durum çocukların beslenmelerini olumsuz etkilemektedir. Çocuklara bedensel ve zihinsel gelişimlerine uygun ayrı bir menü hazırlanmalıdır.

Cezaevlerinde çocukların ayrı bir yatağı dahi bulunmamaktadır.

Bu bağlamda;

Bu sorunlar varlığını sürdürürken Bakanlık yalnızca yaş düzenlemesi yapmayı mı öngörmektedir? Söz konusu çalışmanın içeriği nedir?

"Cezaevlerinde kreş açılması için bir çalışmanız var mı?"

0--6 yaş arası çocukların yetiştirme yurtlarına yerleştirilmesi mi düşünülmektedir? Çocukların yurtlara yerleştirilmesi düşünülüyorsa çocuklar, anneleriyle yalnızca görüş günlerinde mi bir araya gelecekler?

Cezaevlerinde kreş açılması için bir çalışmanız var mı?

Çocuklara cezaevlerinde gelişimlerini destekleyici oyun alanlarının yapılması ve yeterli oyuncak ve araç gerecin temin edilmesi için bir çalışmanız var mı?

Çocuklar için cezaevlerinde yeşil alanlar oluşturmayı düşünüyor musunuz?

Çocuklar hükümlü veya tutuklularla aynı biçimde yalnızca ayda bir kez açık görüşe çıka-bilmektedirler. Bu sorunu düzeltmek ve çocukların aileleriyle daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

Çocukların eğitici yayınlara erişebilmeleri için çocukların bulunduğu cezaevlerine yalnızca çocukların yararlanacağı televizyonlar tahsis etmeyi planlıyor musunuz?

Çocuklar için cezaevlerinde ayrı bir yemek menüsü hazırlamayı düşünüyor musunuz?

Çocuklar için annelerinin yanında ayrı yataklar tahsis etmeyi düşünüyor musunuz?

Cezaevlerinde kalan annelerin özel koşulları göz önünde bulundurularak cezaevinde çocuklarıyla birlikte kalan kişiler için denetimli serbestlik ve ev hapsi gibi uygulamaların yaygınlaştırılması düşünülmekte midir.