HDP'li Kerestecioğlu: Adalet yoksa duvarlar yükselir

HDP’nin İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda tuttuğu Adalet ve Vicdan Nöbeti’nde dün (5 Ağustos 2017) konuşan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, polisin ablukasını eleştirerek “Adalet azaldıkça duvarlar yükselir. 5 gündür bu parktayız. Biz bu parkta, geceleri adalet duygumuzla huzur içinde uyuyabiliyoruz. Ama emin olun, biri Saray’da rahat uyuyamıyor!" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan ahbere göre Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti 6'ncı gününde devam ediyor. Tüm gün kadınların ziyaret edeceği ve Türkiye’de yaşadıkları sorunlar ve mücadele geçmişinin konuşulacağı nöbette basın açıklamasını HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptı.

"Adalet yoksa duvarlar yükselir"

“Adaletin olmadığı yerde, büyük hapishaneler inşa edilir” diyen Kerestecioğlu, “Bir ülkede, onlarca milletvekilinin 3 aşamalı bariyerler, zırhlı araçlar ve polis otobüsleriyle halktan soyutlandığını görenlerin ilk söyleyeceği, bu ülkede adaletin olmadığıdır. Adalet azaldıkça duvarlar yükselir. 5 gündür bu parktayız. Biz bu parkta, geceleri adalet duygumuzla huzur içinde uyuyabiliyoruz. Ama emin olun, biri Saray’da rahat uyuyamıyor! İşte bütün bu bariyerleri bu yüzden dikiyorlar” dedi. Beş gün boyunca Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde adaletin yasaklandığını dile getiren Kerestecioğlu şöyle devam etti: “Avukatların cüppeleri, müzisyenlerin enstrümanları sanki bir suç aletiymiş gibi içeri sokulmadı. DİSK üyeleri, önlüklerini binbir mücadeleyle içeri alabildiler. Tüm bu yıldırma teşebbüslerine karşın dostlarımız, kurumlar, siyasi örgütler, sivil yurttaşlar, ilçe örgütlerimiz, dirençle, dirayetle buraya nöbet tutmaya geldiler.”

"Burası kadınların kürsüsü"

Adalet ve Vicdan Nöbeti’ni Türkiye’de eşitliğe en çok ihtiyaç duyan kadınların ziyaret ettiğini dile getiren Kerestecioğlu, “Nöbette bugün, kadınların Türkiye’de yaşadıkları sorunları ve mücadele geçmişini konuşacağız. Gün boyu parkta kadınlar söz alacaklar. Burası kadınların kürsüsü olacak. Kadınlar inatla, mor iğnelerini kuşanarak girecekler bugün buraya. Fakat tabii yine polisler, zırhlı araçlar, otobüsler karşılayacak kadınları” dedi.