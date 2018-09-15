HDP'li Kemalbay: Yetkililer bir açıklama yapmadı, tersine vekillere müdahale girişiminde bulundu

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Eski HDP Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, 3. havalimanında cuma günü başlayan eylemlerin ardından geceyarısı yüzlerce işçinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yetkililerle görüşmeye çalıştıklarını belirterek, "Bize herhangi bir açıklamada bulunmadılar, tam tersine milletvekillerine müdahale girişiminde bulundular” dedi.

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3. Havalimanı şantiyesinin bulunduğu yerde dokuz8 Haber'e konuşan Kemalbay, Jandarma'nın 'hemen hemen' kamptaki bütün koğuşların önünü tuttuğunu söyledi. "Kapılar kırılmış ve gözaltına alınan işçiler var" diyen HDP'li milletvekili, şöyle devam etti:

"Burada hakları için, insana yaraşır çalışma koşulları için sesini yükselten işçilere devletin, jandarmanın hukuksuz bir müdahalesi var.

"İşçiler bir nevi ihbarda da bulundular"

“19. yüzyıl koşullarına benzer şartlardaki bir çalışma ve devlet zoruyla işçilerin sindirilmesiyle karşı karşıyayız. Bu kabul edilebilir bir durum değil.

"İşçiler ne istemişti? 6 aydır alamadıkları ücretlerini istemişti. Buradaki, yemekhanedeki sağlıksız koşulları, çalışırkenki sorunların çözülmesini istemişlerdi. Çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve insana yaraşır koşullarda çalışmak istemişlerdi. Ücretlerin kayıtsız ödendiğini, elden ücretsiz ödeme yapıldığını söyleyerek bir nevi ihbarda da bulundular.”