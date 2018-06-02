HDP'li Kemalbay: Oylar sarayda bile kullanılsa gidip kullanacağız

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili adayı Serpil Kemalbay, seçime zor koşullar altında gidildiğini, ancak seçmenin oyunu kullanacağını söyleyerek, \"Oylar sarayda bile kullanılsa gidip oy kullanacağız\" dedi.

AK Parti ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan Millet İttifakı dışında kalan HDP, İzmir\'de seçim çalışmalarına başladı. HDP eski Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Serpil Kemalbay, bütün demokrasi güçlerini kucaklamaya çalışan bir parti olduklarını söyledi. Basın ambargosu ile karşı karşıya kaldıklarını ileri süren Serpil Kemalbay, \"Selahattin Demirtaş, hapishanede seçim kampanyası yürütüyor. Biz İzmir milletvekili adayları olarak çok renkliyiz. Listemizde her kesimden birçok arkadaşımız var. Çok iyi, olumlu tepkiler alıyoruz. Kritik bir seçimden geçiyoruz. Bu bizim için şunu ifade ediyor; demokratikleşecek miyiz, yoksa gerçekten otoriterleşme daha da sert bir şekle mi dönüşecek? Toplumun ciddi kaygıları var. Güneşli bir güne çıkabilmek için HDP\'nin çok ciddi bir rolü var. Anahtar ya da kilit parti kavramları kullanılıyor. Bu açıdan biz de tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. Demokrasiyi sadece bir yaşam tarzı olarak değil aynı zamanda ekmeğin bölüşümü olarak da, halkların eşitliği olarak da savunmak istiyoruz\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk hedeflerinin Selahattin Demirtaş\'ı cumhurbaşkanı çıkarmak olduğunu söyleyen Serpil Kemalbay, Demirtaş\'ın ikinci tura kalamaması halinde, diğer muhalif adaya destek verip vermeyecekleri sorusunu şöyle yanıtladı:

\"İkinci tura çıkan adaylar açısından baktığımızda, bizim için bir demokratik ilkeler listesi var. O ilkeler listesi etrafında bir yan yana geliş olabilir. O ilkeler ile birlikte tartışarak, müzakere ederek bir yan yana geliş olabilir.\"

Kemalbay, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu listede olup olmadığı yönündeki soruya ise \"Bu ilkeler arasında Cumhur İttifakı yok. Bizim gündemimizde zaten böyle şey yok. Millet İttifakı\'ndan çıkabilecek adaylar açısındansa, biz demokrasi programını savunuyoruz. O program hayata geçmeli. Bir tek adam rejiminin ortadan kalmasına yönelik bir plan bu. Erdoğan\'a yönelik bir şey değil. Sadece \'Erdoğan olmasın ama yerine başka bir tek adam olsun\' demiyoruz. O nedenle bir program üzerinden çalışmamız gerekir. Kişilerle ilgilenmiyoruz, buna Cumhur İttifakı\'nı koymayarak söylüyoruz\" yanıtını verdi.

HDP\'NİN DESTEK KRİTERLERİ

Demirtaş\'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamaması halinde destek verecekleri adayın kriterlerini sıralayan Serpil Kemalbay, şunları söyledi:

\"Kürt sorununda, emek ile ilgili meselelerde, kadınlar ile ilgili meselelerde Türkiye\'de bir demokratik programın, demokratik parlamenter sistemin tahkim edilmesi için çalışacak adaylarla konuşarak bunu gerçekleştireceğiz. Kürt sorununa, demokratik, barışçıl bir çözüme yakın olması gerekiyor.\"

HDP\'nin seçimlerde son anda AK Parti\'ye destek vereceği yönündeki iddialara da yanıt veren Serpil Kemalbay, \"Bu tamamen manipülasyon için ortaya atılmış bir argüman. Özellikle buraya dayanarak aslında HDP\'ye yönelen seçmen kitlesini geri tutmaya dair yapılmış manipülatif bir şey. Çünkü şu görülüyor; CHP tabanından ya da AKP veya diğer tabandan bize yönelen seçmen kitlesi var. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı HDP\'yi dışarıda bırakarak böylece tek yüzde 10 barajı şu anda HDP\'de var. Bu büyük bir adaletsizlik. HDP\'ye yöneliyorlar. Bunun önünü kesmek için yapılmış bir şey.\"

Normal şartlarda HDP\'nin baraj sorunu olmadığını söyleyen Kemalbay, ancak seçimlerle oynanacağını ileri sürdü. Erdoğan\'ın her ne olursa olsun bu seçimi kazanmak istediğini söyleyen Kemalbay, Yüksek Seçim Kurumu (YSK) ve seçim sistemi ile bu açıdan oynandığını iddia ederek, \"Sandıkları taşıyorlar. Yaklaşık 170 bin seçmen bundan etkilenecek. Biz sarayda bile oylar kullanılsa gidip orada kullanacağız. O konuda bütün çabayı harcayacağız\" diye konuştu.

BATIYA OY ÇAĞRISI

Batı kentlerinden HDP\'ye gelecek oyları engellemek için bu tür iddiaların ortaya atıldığını ileri süren Serpil Kemalbay, \"Partimize gelecek oyları önlemek için bu manipülasyon yapılıyor. Biz de bunu önlemek için elimizden geleni yapacağız. O seçmen kitlesini mobilize edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar, oy kullanmalarını sağlayacağız. Daha tecrübesiz kadrolarımız seçimlerde görev alacak ama biz onlara gerekli eğitimleri vererek o açığı kapatmaya çalışıyoruz. En iyi önlem, batıdan da güçlü bir destek olması\" dedi.

\'BİR SATIRLIK YAZI İLE EKMEĞİMDEN EDİLDİM\'

HDP İzmir Milletvekili adayı İdil Uğurlu ise çıkarılan KHK\'lar ile kamudaki görevinden ihraç edildiğini söyledi. Birer satırlık yazı ile işlerinden, ekmeklerinden olduklarını söyleyen Uğurlu, şunları kaydetti:

\"İzmir\'de de çok sayıda kamu emekçisi işinden atıldı. İzmir\'den emekçilerin ve kadınların sesi olmak istedik. Bu nedenle HDP\'den aday oldum. İzmir\'in sokaklarının, alanlarının sesini Meclis\'e taşımayı düşünüyoruz. İzmir\'deki kadınların, gericileştirmeye, muhafazakârlaştırmaya karşı sesi olduğunu da biliyoruz. Biz sesimizi duyuramıyoruz, bu konuda bir duyarlılık da bekliyoruz. Ben bir öğretmenim. Bir gecede değişen sınav sistemini de dile getireceğiz. Çocuklarımızın ve velilerimizin sesi olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğinin çocukların elinden alınmasına karşıyız.\"

\'İŞÇİLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUZ\'

HDP İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık da yaptığı açıklamada, \"Kadınlar artık siyasetin omurgasını temsil ediyor, erkeklerden çok daha öndeler. İşçilerin temel sorunları büyüyor. İşsiz sayısı, açıklanan rakamların çok çok üstünde. Belki 10 milyonu buluyor. İnsanlar esnek, güvencesiz, sendikasız olarak çalıştırılıyor. Türkiye\'nin bu durumu en çok da işçi ve emekçilere yansıyor. Biz de işçilerin sesi olmak istiyoruz\" dedi.



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