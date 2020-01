HDP'li Kemalbay: AKP'den FETÖ’yü temizlemek kekten unu temizlemek gibidir, yapamazsınız

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Belediyelerimize kayyum atayanlar şimdi kendi belediyelerine kayyum atıyor. Erdoğan’a sesleniyorum; “Metal yorgunluğu” diye çaktırmadan içinizdeki FETÖ’yü mü temizliyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, AKP'den FETÖ’yü temizlemek kekten unu temizlemek gibidir, yapamazsınız" dedi.

Kemalbay'ın Meclis'te grup toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları:

Yine her gün operasyonlar devam ediyor. 79 yaşındaki Sisi Nine tutuklandı, yetmedi sürgüne gönderildi. 79 yaşında demokrasi mücadelesi yürüten Sisi Nine için bu bir işkencedir. Bu durumu da kınıyoruz. Yine annesiyle cezaevinde kalan Miraz Bebek’e de sevgilerimizi gönderiyoruz, kucaklıyoruz. Özgür günleri Miraz Bebek’e armağan edeceğiz.

Barış Anneleri bugün bizlerle. Onlar yıllardır büyük bedeller ödeyerek hep barış dedi. Duvarlarında çocukların resmini asacak yer kalmadı ama barıştan vazgeçmediler. Barış Annelerinin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi, bir darbeye dönüştürüldü. OHAL ve KHK’lerle bu ülke bir diktatörlük olarak yönetiliyor. Bunun için de mücadelemizi yükseltiyor ve kadınlar olarak durmayalım faşizmi durduralım, bu böyle gitmez kadınlar izin vermez diyoruz.

"OHAL ve KHK’lerle ülke diktatörlükle yönetiliyor"

15 Temmuz darbe girişimi darbeye dönüştürüldü. OHAL ve KHK’lerle ülke diktatörlükle yönetiliyor. Bu nedenle mücadele ederek faşizmi geriletmemiz gerekiyor. Bunun için mücadelemizi yükseltiyoruz. AKP-Saray iktidarında kadınların haklarının geriletildiğini söyledik ve kadınlar olarak haklarımızı savunacağımızı her vesileyle dile getirdik.

Geçen hafta müftülükle ilgili bir yasa geçti. Bütün kadın örgütleri bir araya geldi protestolar yaptı. Bütün yolları denediler, demokratik haklarıyla seslerini duyurmak istedi. Meclis önünde polis-devlet şiddetine maruz kaldı kadınlar ama direnmekten vazgeçmedi. Neden itiraz ediyor kadınlar? Onlarca yıldır verilerek kazanılan hakları için mücadele ediyor kadınlar.

"AKP bu düzenlemeyle din ticareti yapıyor"

Kadınların itirazı şuna; cinsiyet eşitliğine inanmayan bir kuruma yetki verilmesine itiraz ediyor. Müftülüklerin kendi alanından çıkarak sosyal hayata müdahalesine karşı çıkıyor. AKP bu düzenlemeyle din ticareti yapıyor. Müftülük yasası kadınların hiç bir sorununu çözmüyor. AKP oylarındaki düşüşü, bu yolla engellemek istiyor.

Şimdi de boşanmaya aracılık sistemini gündemleştirdiler. Müftülere nikah yetkisi verdikleri gibi, boşanmalarda da yetkiyi müftülüklere, imamlara verecekleri yönünde ciddi işaretler var. Hem işçi haklarında, hem de kadın haklarında aracı tayin etmek bu hakkın özelleştirilmesi anlamına geliyor. Yani parası olan kazanacak, parası olmayan kaybedecek.

Türkiye’de kadınlar şiddete maruz kaldıkları için boşanmak istiyor, sevgisi bitti diye boşanmayı düşünme lüksleri bile yok. Bu cinayettir, bile bile cinayete yol açmaktır. Bu düzenlemelere sonuna kadar mücadele edeceğiz ve mutlaka geri çektireceğiz.

"AKP’nin kadın düşmanı politikalarını kınıyoruz"

Biz partimiz içerisinde de erkek egemenliğine karşı mücadele ediyoruz. AKP ne yapıyor? Figen Yüksekdağ’ın üyeliği ve vekilliği düşürüldü. Bu kadınların siyasetteki varlığına iradesine tahammülsüzlüktür. Vekilliği düşürülen 5 arkadaşımızdan 4’ü kadın. Buradan AKP’nin kadın düşmanı politikalarını kınıyoruz.

Belediyelerimize kayyum atayanlar şimdi kendi belediyelerine kayyum atıyor. Erdoğan’a sesleniyorum; “Metal yorgunluğu” diye çaktırmadan içinizdeki FETÖ’yü mü temizliyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, AKP'den FETÖ’yü temizlemek kekten unu temizlemek gibidir, yapamazsınız.

'Biz kabile devleti değiliz.' Hayır işte siz busunuz

Erdoğan’ın Demirtaş’a “terörist” demesine ilişkin itirazda bulunduk. Dediler ki, “AKP Genel Başkanının cezai yaptırımı yok.” Ülkedeki partilerden bir tanesi kalkacak istediği ithamda bulunacak siz ona suç duyurusunda bulunamayacaksınız. Bu bir darbe uygulaması.

Diyorlar ya “Biz kabile devleti değiliz.” Hayır işte siz busunuz. Hukuku öldürdünüz, demokrasiyi kaldırdınız, OHAL ve KHK ile ülke yönetmeye çalışarak kendinizi dayatıyorsunuz.