HDP’li Kaya: Yurttaki yangın tüpleri bakıma gitmiş, elektrik sayacı mesai bitimi nedeniyle yenilenmemiş!

TBMM Aladağ Araştırma Komisyonu’nun HDP’li üyesi Hüda Kaya, 12 kız çocuğunu hayatını kaybettiği yurtta dikkat çekici ilginç tesadüfler yaşandığını söyledi.

Yangın günü 6 adet yangın tüpünün firma tarafından götürüldüğünü, mesai bitimine nedeniyle de elektrik sayacının yenilenmediğini ifade eden Kaya, “Yurt Yönetim Kurulu'ndan, kaymakamlıktan, belediyesine kadar tam bir bilinçsiz davranışın vebalini 12 masum çocuk hayatlarıyla ödemiştir” dedi.

HDP İstanbl Milletvekili Hüda Kaya, Aladağ Araştırma Komisyonu'nun bugünkü çalışmalarını T24’e değerlendirdi.

Komisyonda iki uzmanın video görüntüleriyle saniye saniye yangının nasıl gelişmiş olabileceğine dair sonuçları komisyonla paylaştıklarına dikkat çeken Kaya’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Maalesef ki dikkat çekici ilginç tesadüfler vardı. Bir tanesi yurtta bulunan 6 yangın tüpünün o sabah firma tarafından bakım için götürüldüğü bilgisi, diğeri çok eski olduğu için yurda gelen belediye yetkililerinin mesai bitimi olduğu için elektrik sayacını değiştirmemesi. Aladağ Belediyesi sayaçları yenilenme çalışmaları kapsamında yurda geliyor ancak mesai bitimi olduğu için bunu yapmıyor.

“Tavandan merdivene kadar her yer ahşap”

Tavandan merdivene kadar her yerin ahşap olması, yangın tedbiri ve önlemeyle ilgili yurtta bulunan görevlilerin ne de çocukların hiçbir eğitime tabii tutulmuş olmaması yerlerin halı ile kaplı olması her yönden yangının şiddetlendirici ortam oluşturduğunu anladık. Eşyalarından tutun döşemelere kadar çerçevelere kadar hiçbir şey yangına dayanıklı malzemelerden değil.

Son derece kontrolsüz olduğu gibi kaymakamlığın görevlendirdiği denetleme görevlileri hazırladıkları raporda, yangına karşı hazır olması gereken tüm hazırlıkların varmış gibi olumlu bir rapor hazırlamış gerçeğe aykırı bir biçimde olumlu bir rapor verdikleri görülüyor.

"Yurt müdürü dahil kadın belletmenler resmi kayıtlara geçmiyor"

Yurtta görevlendirilen yurt müdürü dahil kadın belletmenler bunlar resmi kayıtlarda geçmiyor. Dernek yönetim kurulundan Kaymakamlıktan belediyesine kadar tam bir bilinçsiz davranışların vebalini 12 masum çocuk hayatlarıyla ödemiştir.