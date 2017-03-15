Aladağ'daki yurt yangını iki farklı noktada başlamış, yetkililer itfaiye yerine eşlerine bilgi vermiş!

TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen iki kişilik bilirkişi heyeti sunum yaptı. Kız öğrencilerin ölümlerinin yaşandığı katlar, yangının nasıl çıktığına ilişkin verdikleri bilgiler ve slayt gösterileriyle komisyona önemli bilgiler aktaran bilirkişi heyeti itfaiyeye yangının başlamasından 10 dakika sonra haberdar edildiğini anlattı. Heyet, binada bulunanların kendi gayretleri ile yangın söndürme çalışması yaptığını başarılı olamadıkları için itfaiye yerine eşlerini aradığına dikkat çekti.

Bilirkişinin verdiği bilgiye göre, yangın bina girişindeki müdüriyet odasında duvarda bulunan elektrik panosundan çıkıyor ayrıca etüt odasında ikinci bir yangın daha çıkıyor. Yani iki yangın arasında kalan çocuklar, ahşap malzemeler, halılar ve çoğu yangına dayanaksız malzemeler yüzünden kurtarılamıyor. Bilirkişi heyeti komisyonda çocukların yoğun duman nedeniyle cama kadar gidemediklerini ifade etti.

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Aladağ’daki yangında Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığının 02/12/2016 tarihli talebiyle bizzat görevlendirilen makine mühendisi ve yangın uzmanı Bekir Metin Demir, kimya mühendisi ve genel ve sinai yangın uzmanı Turgut Cirdeoğlu’nu slayt gösterileri eşliğinde dinledi.

Bilirkişi Heyetinin sunumundan bazı bölümler şöyle:

Yangının çıkış nedeni

Yerinde yapılan incelemede ve görgü tanıklarının ifadelerinde yangın, bina girişinde ki müdüriyet odası denilen yerde duvarda bulunan elektrik panosundan çıktığı ifade edilmiştir.

Girişte kofra ve sigortaların bulunduğu ana pano üzerindeki sayaçtan çıkarak müdüriyet odasında bulunan tali panoya giriş yapan kalın bakır iletken ara kablo üzerinde oluşan kısa devre / ark nedeniyle yangının başladığı tespit edilmiştir

Eşzamanlı ikinci bir yangının meydana gelişi

Diğer taraftan 2. normal katta koridorun sağında bulunan son etüt odasına kapı üzeri tavan arasından giriş yapan 7 adet kablonun tamamında da kısa devre/ark meydana geldiği, kapı üzerindeki tavan ahşap kaplamalarında da aynı anda ikinci bir yangının başlamış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 2. kat etüt odasında bulunan öğrencilerin kurtulamadıkları anlaşılmaktadır.

Dumandan zehirleniyorlar

Oluşan kısa devre sonucu kapının üzerindeki tavan ve çatı kaplamasının da yanmaya başladığı, odada bulunan öğrencilerin kapıya yaklaşamadıklarından dolayı odadan çıkamayıp cam tarafında toplandıkları, ancak karbonmonoksit (karboksihemoglobin) zehirlenmesine maruz kalmaları nedeniyle şok ve uyku haline geçerek akabinde eks oldukları anlaşılmıştır (R-13 / R-14). Bu nedenle çevreden gelenlerce ve itfaiye ekiplerince odadan herhangi bir ses gelmemesi yurt görevlilerince bilgilendirme yapılmaması üzerine kimsenin bulunmadığı nedeniyle müdahale yapılmadığı anlaşılmıştır.

İkinci katın çatısı tamamen çinko kaplı ve yanarak çöküyor

Üst (2.) katın çatısının tamamen ahşap, üzerinin çinko kaplı bulunduğu, üst katın çatısının tamamen yanarak çöktüğü (R-10), koridorun sağ tarafında yangın merdivenine bitişik bulunan sonuncu oda olan 7 nolu etüt oda (R-11) kapısının iç üst sol tarafında çatı aralığında tavandan odaya 7 kablo olarak giriş yapan kalın bakır iletken kabloların tamamında kısa devre/ark meydana geldiği (R-12) görülmüştür

Dumandan zehirlenen çocuklar uyku haline geçiyor

Oluşan kısa devre sonucu kapının üzerindeki tavan ve çatı kaplamasının da yanmaya başladığı, odada bulunan öğrencilerin kapıya yaklaşamadıklarından dolayı odadan çıkamayıp cam tarafında toplandıkları, ancak karbonmonoksit (karboksihemoglobin) zehirlenmesine maruz kalmaları nedeniyle şok ve uyku haline geçerek akabinde eks oldukları anlaşılmıştır. (R-13 / R-14). Bu nedenle çevreden gelenlerce ve itfaiye ekiplerince odadan herhangi bir ses gelmemesi yurt görevlilerince bilgilendirme yapılmaması üzerine kimsenin bulunmadığı nedeniyle müdahale yapılmadığı anlaşılmıştır

İki ayrı noktada yangın başlıyor ve üst katlara tırmanıyor

Yurt binasında meydana gelen yangın bina giriş kapısı dahilinde iki ayrı noktadan başladığından dolayı bir anda kuvvetlenerek üst katlara doğru yönelmiştir.

Aynı anda üst (2.) kat 7 nolu etüt odası tavanında da başlaması nedeniyle, ölüm hadisesinin 7 ve 8 nolu etüt odalarında meydana geldiği anlaşılmıştır.

Çocuklara önceden yangın tatbikatı yaptırılmış olsaydı kurtulabilirlerdi

Ölümlerin meydana geldiği 2. kattaki odalar yangın merdiveni koridorunda olup, kapıları yangın merdivenine 6 metre diğer oda 3 metre (bitişik oda) mesafededir (R-15). Üst kat yangın merdiven kapısının kolu üzerinde bulunduğu ve kilitli olmadığı görülmüştür. Öğrencilere önceden yangın eğitimi, kapı kaçış yolları ve kaçış şekli tatbikatı yaptırılmış olsa kendilerini kurtarabilme imkânı bulabilecekleri tahmin edilmektedir

Birinci kattaki 57 cm’lik merdiven kapısı yönetmeliğe aykırı

Katta yangın merdiven kapısının yerde kalorifer peteğine dayalı olduğu, yangın merdiveninin kilit dilinin çıkık olmayıp yerinde olduğundan kilitli olmadığı (R-17), ancak kapı kolunun üzerine takılı bulunmadığı, kol deliğinin bantla kapatılmış olduğu (R-18), kol dilinin çıkık olduğu, kolun kapı üzerinde olmaması nedeniyle kapı açılamayacağından kapının kilitli olarak kabul edilebileceği, ancak buna rağmen ölüm olayının bu katta meydana gelmediği tespit edilmiştir. 1. katta bulunan yangın merdiven kapısı 57 cm olup yönetmeliğe aykırı durumdadır.

Binada elektrik tesisatı sorunlu

Binanın elektrik tesisatının sık sık sigortaları attırdığı, bu nedenle öğrencilerin ütü ile birlikte su ısıtıcıyı (ketil) çalıştıramadıkları, aksi halde sigortaların attığı beyan edilmiştir.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre binalarda bulundurulması zorunlu olan canlı hayatını kurtaran 30mA kaçak akım rölesi ile yangın önleme 300mA lik kaçak akım rölelerinin panoda bulunmadığı görülmüştür.

2. kattaki pencere camlarının tamamen kırık olduğu, yangın merdiven kapısının pvc olduğu, kapı kolunun üzerinde bulunduğu ve dilinin çalışır durumda olduğu görüldü (R-19). Üst katta bulunan yangın merdiveni kapısı 80 cm olup dış sola doğru açıldığından merdiven inişini bir miktar engellemektedir.

Kapılar busbar tipi ve dayanıklı metal değildir

2. kattaki pencere camlarının tamamen kırık olduğu, yangın merdiven kapısının pvc olduğu, kapı kolunun üzerinde bulunduğu ve dilinin çalışır durumda olduğu görüldü (R-19). Üst katta bulunan yangın merdiveni kapısı 80 cm olup dış sola doğru açıldığından merdiven inişini bir miktar engellemektedir.

İtfaiye yerine eşlerini aramışlar

İtfaiyenin yangının başlama olayından 10 dakika kadar sonra haberdar edildiği,Binada bulunanların kendi gayretleri ile söndürme çalışması yaptıkları başarılı olamadıkları, Telefonla itfaiyeye değilde, eşlerine bilgi verdikleri ifadelerden anlaşılmıştır.