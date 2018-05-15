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Politika

HDP'li Kaya: İsrail ile yapılan anlaşmalar feshedilsin

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet olmanın milyon dolarlarla İsrail ile yapılan askeri, sivil ve sosyal anlaşmaları feshetmeyi gerektirdiğini söyledi

15 Mayıs 2018 16:19

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail\'in Gazze\'deki katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet olmanın milyon dolarlarla İsrail ile yapılan askeri, sivil ve sosyal anlaşmaları feshetmeyi gerektirdiğini söyledi.
HDP İstanbul Milletvekili ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) Eş Sözcüsü Hüda Kaya, Diyarbakır\'da basın toplantısı düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesindeki DİK bürosunda yapılan toplantıda konuşan Kaya, Filistin\'de yaşayanlara yönelik süren siyonist şiddet ve nefret zulümlerinin yeryüzünde karşılık bulduğunu belirtti. Kaya, \"Özellikle uluslararası tüm insani kurumları ve İslam dünyasında hak ile özgürlükler mücadelesi veren herkesi, bu olayda çok daha net, somut eylemler ortaya koymaya davet ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye\'de, hem sivil inisiyatife hem de hükümete çağrı yapıyoruz. Yenikapı\'da halkı toplayarak kendi politikasına miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, milyon dolarlarla İsrail\'le yaptığı askeri, sivil ve sosyal anlaşmayı, eğer gücü yetiyorsa feshetmesidir. İsrail büyükelçisini geri çekmek değil, istenmeyen adam ilan ederek göndermesidir. Ortaya daha somut eylemler koymalıdırlar. Hükümet olmak, miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, Filistin halkının mücadelesine yüreği yettiğince daha somut sonuçlarla adım atmaktır. Bu süreçte herkes kamuoyunda istismara yol açmadan sahip çıkılmalıdır\" dedi.

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