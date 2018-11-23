HDP'li Kaval: Demirtaş serbest bırakılsın

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır il yöneticisi Ramazan Kaval, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın serbest bırakılması yönündeki kararının uygulanmasını istedi.

HDP il binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları, Dersim Dağ, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, yöneticiler ve bir grup partili katıldı. AİHM\'in Selahattin Demirtaş\'ın serbest bırakılması yönündeki kararıyla ilgili basın açıklamasını okuyan HDP Diyarbakır il yöneticisi Ramazan Kaval, şunları söyledi:

\"AİHM kararında; ulusal yargı organlarının muhalefetin liderlerinden biri olan Sayın Demirtaş\'a, diğer HDP\'li vekillere, seçilmiş belediye eş başkanlarına ve genel olarak muhalif seslere yönelik tutumlarında özellikle sert davranıldığına değinmiştir. AİHM\'e göre; Sayın Demirtaş\'ın hedef olması hakkında yürütülen davaların salt bireysel koşullarından değil, bunun yanında onun siyasi muhalefetin liderlerinden biri olması nedeniyledir. Bu nedenle, AİHM\'e göre tehdit altında olan yalnızca Sayın Demirtaş\'ın bireysel hak ve özgürlükleri değil, tüm demokratik sistemin kendisidir. Bu nedenle AİHM\'in Sayın Demirtaş hakkında verdiği karar, cezaevlerindeki bütün milletvekilleri için emsal niteliğindedir. Bu hukuk dışı uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Yargının bir an evvel Anayasa\'nın ve AİHM kararının gereğini yerine getirerek, başta Sayın Demirtaş olmak üzere milyonların iradesi olan ve hukuksuzca cezaevlerinde olan milletvekillerimizi ve seçilmişleri serbest bırakması gerekmektedir.\"

Açıklamanın ardından HDP\'liller, il başkanlığı binasına döndü.



FOTOĞRAFLI