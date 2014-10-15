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Politika

HDP'li Kaplan: Siz AKP lambasından başka bir şey görmüyorsunuz

Adalet Komisyonu'ndaki HSYK görüşmeleri ertelendi

15 Ekim 2014 17:23

TBMM Adalet Komisyonu’nda,  HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, mikrofon lambasını yakmasına rağmen kendisine söz verilmeyince, AKP’llere ve komisyon başkanına , “Lambayı yakıyorum görmüyorsunuz. Siz ancak,  AKP lambasından başkasını görmezsiniz” diye çıkıştı. 

Kaplan, CMK’da değişiklik yaparak gizlilik gerekçesiyle avukatların dosyaya ulaşmasını engelleyen madde için, “Bu ceberut bir devlet, faşist bir devlet anlayışıdır” dedi.

Komisyon bugünkü toplantısında,  hâkim ve savcıların özlük haklarını düzenleyen yasa teklifini görüşemedi.  

Yargının özlük haklarında iyileştirmeler yapan yasa teklifi, AKP kanadından dün gece gelen 18 maddelik yargı paketiyle örtüşünce bugünkü toplantı çıkmaza girdi. 

Muhalefetin, gece yarısı paketiyle bir oldu bitti yapılmak istendiğine yönelik eleştirileri ile 48 saat geçmeden görüşülemeyeceğine ilişkin hatırlatmaları üzerine toplam 35 maddelik paket komisyonda birleştirilmedi.

Adalet Komisyonu Başkanı AKP’li Ahmet İyimaya, uzun tartışmaların ardından komisyonun ertelendiğini söyledi. 

Komisyon gelecek hafta yeniden toplanacak. 

Toplantıda, iki yasa teklifinin birleştirilerek alt komisyona havale edilmesi bekleniyor.

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