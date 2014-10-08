HDP’li Kaplan: Hükümet, Anayasayı çiğneyerek savaş hali ilan etti

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, hükümetin, TBMM kararı olmadan Anayasa’yı çiğneyerek savaş hali ilan ettiğini söyledi. Anayasa’nın 119’den 122’e kadar olan maddelerinde OHAL, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halini belirlediğine dikkat çeken Kaplan, “Hükümet, Meclis onayına sunulması gereken kararı defacto olarak uygulamış. Kuralsız olarak tamamen AKP yönetimindeki partizan valilerin tutum ve keyfine bırakılarak 1990’lı yolların karanlık dönemi benzeri bir ortam yaratılmıştır” dedi.

HDP, TBMM açıldıktan sonra denetimin tüm mekanizmalarını işletecek. Gensoru, Meclis soruşturması, genel görüşme kapıda.

Kaplan, bölgedeki gelişmeleri T24’e değerlendirdi. Çözüm sürecinden önceki durumla bir kıyaslama yapan Kaplan, “30 yıllık bir süreçte hiç olmayacak kadar birçok şehirde sokağa çıkma yasağı konuldu. Askeri birlikleri konuşlandırdı. Askere vur emri verildi” dedi. Kaplan Şırnak, Cizre ve Silopi’de yaralılar olduğunu, sabaha kadar direnişlerin sürdüğünü anlattı.

‘Hükümet hayatının en büyük kumarını oynadı’

“Hükümet hayatının en büyük kumarını oynadı” diyen Kaplan, “Tanklarını şehre indirmişse, yönetimi askere terk etmişse devreye paramiliter güçlere JİTEM artıklarına bırakmışsa ırkçı saldırıları cesaretlendirip yönlendiriyorsa stratejik olarak İŞID’in kankası olduğunu ilan etmiştir” dedi.

Kaplan, “Görüşmelerde verdiği sözü tutmayan bir hükümet var karşımızda” dedi ve Kobanê’de katliamla karşı karşıya kalan bu durumu hükümetin seyrettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine ve bakanların sorumsuzca açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Birçok yerde polis, korucu, Hizbullah saldırıları ile Batıda ırkçı ve IŞİD yanlılarının saldıralar düzenlediğin söyleyen Kaplan, birçok kişinin ölümüne neden olduklarını vurguladı.

Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali

Anayasa’nın “Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali”ni düzenleyen 122.maddesi şöyle:

“Anayasa’nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.

Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir.

Sıkıyönetim Komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.”