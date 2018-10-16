HDP'li Işık koruculuk önergesini savundu, CHP'ye yüklendi: Kim doğru yaparsa onun yanındayız

TBMM İçişleri Komisyonu’nda dün kabul edilen ‘Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif’ görüşmeleri CHP’nin emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergesi kilitledi. Teklifin koruculuk maddesi AKP-MHP ve farklı bir gerekçesiyle HDP’nin teklif metninden çıkarıldı. Korucu maddesi düştüğü için CHP’nin emeklilikte yaşa takılanlar önergesi işleme alınmadı. HDP’nin önergeye destek vermediğine ilişkin görüşler sosyal medyanın ana gündem maddesi oldu.

İçişleri Komisyonunun HDP’li üyesi, Muş Milletvekili Mensur Işık, koruculuk maddesinin metinden çıkarılması için verdikleri önergenin doğru olduğunu ve yapmaları gerekeni yaptıklarını söyledi. 1991 yılından beri kurulan bir siyasi partinin son temsilcisi HDP olarak koruculuk sistemine karşı olduklarını ifade eden Işık, “Biz birinci maddenin kaldırılmasını istedik, çünkü Kürt meselesi koruculuk gibi sistemlerle silahlı yöntemlerle şiddette çözülemeyeceği için kaldırılmasını istedik” diye konuştu.

Komisyonda, emeklilikte yaşa takılanlar önergenin ‘AKP-MHP ve HDP’ tarafından reddedildiği konusunda yapılan eleştirilerde CHP’nin manipülasyon yaptığını ifade ederek HDP’li Işık, şu değerlendirmede bulundu:

“Aslında neden böyle oldu; AKP ve MHP cenahından CHP’ye yönelik eleştiri olarak HDP ile yan yana olmasından, zaman zaman ortaklaştığımız hususlardan dolayı üzerlerine yüklendikleri için CHP de aslında bu yönelmeleri bir anlamda boşa çıkarmak adına AKP, MHP ve HDP de yan yana gelebilmiş dedi."

HDP’nin kim doğru yaparsa onun yanında yer alacağını ifade eden Işık, “İster MHP, ister AKP ister CHP olsun farketmez. Önemli olan halkımızın yaşam düzeyini halkımızın sorunlarına çözüm bulmak. Resmen bir çarpıtma, bir manipülasyon söz konusu” dedi.

HDP’nin koruculuk düzenlemesinin teklif metninden çıkarılması önergesini veren Muş Milecekili Mensur Işık’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

O önergeyi vererek kesinlikle yapmamız gerekeni yaptık. Biz 1991 yılından beri kurulan bir siyasi patinin son partisi HDP olarak koruculuk sistemine karşıyız biz. Koruculuk sistemi ne demektir, bir ülkedeki Kürt sorunu gibi köklü, tarihsel bir sorunu silah yoluyla, koruculaştırmayla, militarist şiddet yönetimini de çözülemeyeceğine istinaden koruculuğun kökten kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. AKP’nin vermiş olduğu teklifin birinci maddesi koruculara bir takım sosyal haklar da iyileştirme ve aynı zamanda gençleştirmesini amaçlıyordu. Biz birinci maddenin kaldırılmasını istedik, çünkü Kürt meselesi koruculuk gibi sistemlerle silahlı yöntemlerle şiddette çözülemeyeceği için kaldırılmasını istedik.

“Biz kim doğru yaparsa onun yanındayız"

CHP’liler de bir ek önerge ile emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerini gidermek için önerge verdiler, o sırada biz de mağdur edildiklerini seçim vaadimiz olduğunu böyle bir önergeye destek sunacağımızı söyledik ve tüm bu konuşmalarımız komisyon tutanaklarında yer alıyor. Bizim koruculukla ilgili verdiğimiz önerge ortadayken CHP’li arkadaşların tersten anlaması.Tersten yapması bu şekilde siyaset tarzını ortaya koymuş olmalarını yadırgadım. Bu güzel bir siyaset değil.

Aslında neden böyle oldu; AKP ve MHP cenahından CHP’ye yönelik eleştiri olarak HDP ile yan yana olmasından, zaman zaman ortaklaştığımız hususlardan dolayı üzerlerine yüklendikleri için CHP’ de aslında bu yönelmeleri bir anlamda boşa çıkarmak adına AKP, MHP ve HDP’de yan yana gelebilmiş dedi. Aslında hiç öyle bir şey yok biz kim doğru yaparsa onun yanındayız, ister MHP, ister AKP ister CHP olsun farketmez. Önemli olan halkımızın yaşam düzeyini halkımızın sorunlarına çözüm bulmak. Resmen bir çarpıtma, bir manipülasyon söz konusu.