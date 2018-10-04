HDP'li ilçe başkanını, sevgilisinin oğlu bıçakladı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da HDP\'nin Kovancılar İlçe Başkanı Resül Ülker (65), ilişki yaşadığı iddia edilen kadının oğlu S.K. (16) tarafından bıçaklandı. Ülker\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilerken, S.K. gözaltına alındı.

Evli olan HDP\'nin Kovancılar İlçe Başkanı Resül Ülker, ilçede ilişki yaşadığı öne sürülen kadının oğlu S.K. tarafından bir düğünde bıçaklandı. Yaralı Ülker, Kovancılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Resül Ülker\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, S.K., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan S.K., savcılık tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu\'na teslim edildi.