HDP'li iki milletvekili gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca'nın Ankara'da parti genel merkezi önünden gözaltına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Batman ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıklarınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında iki vekil hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Demirel ve Konca, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve HDP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın İstanbul saldırılarıyla ilgili yaptığı konuşması sırasında HDP'ye yönelik sert eleştirileri tansiyonu yükseltti.

HDP'yi "PKK terörünü kınamamakla" suçlayan Akdağ, "İradeniz sizin elinizde değil, iradeniz o bombayı oraya koyanların elinde" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine, AKP ile HDP'li milletvekiller karşılıklı birbirlerine laf attı, ortam gerildi.

AKP'li ve HDP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın revire kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul'daki saldırıya ilişkin AKP, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri "teröre karşı ortak bildiri" metnini imzalamıştı. HDP bildiriye imza atmamıştı.

HDP yaptığı yazılı açıklamada "muhatap partilerin metinde ortaklaşma çabalarımızı kabul etmemesi ve partimizin önerilerinin dikkate alınamaması nedeniyle imzalamadık" demişti ve saldırıyı kınamıştı.

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günü 11 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il ve ilçe yöneticileri ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar da yer alıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, operasyonun "PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişileri" hedef aldığı belirtildi.

İstanbul'da 20 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel de yer alıyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP il başkanlığı ile Sultangazi, Arnavutköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt ilçelerinde bulunan HDP İlçe başkanlarının bulunabileceği çok sayıda adreste sabaha karşı arama yaptı.

Ankara'da da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı Serpil Köksal, ilçe yöneticileri Zeliha Ünlü ve Kazım Coşkun, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya da bulunuyor.

Adana'da düzenlenen operasyonlar aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de 20 kişi gözaltına alındı. Burada da gözaltına alınanlar arasında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz da yer alıyor.

Mersin'de 64, Şanlıurfa'da 53 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te de gözaltı sayısı HDP ve DBP il ve ilçe yöneticileri de dahil 36 kişi.

Manisa'da HDP İl Başkanı Ahmet Ertaş ve Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir Murg'un da aralarında bulunduğu bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

Bu kişilere ek olarak, yapılan operasyonlar kapsamında Siirt'te bir, Kayseri'de yedi, İzmir'de 11 ve Hakkari'de de iki kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden bazıları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlanıyor.