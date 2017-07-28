HDP’li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesi oylamasına CHP sembolik bir sayıyla katıldı; AKP fire verdi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın vekillikleri 'devamsızlık' gerekçesiyle AKP’li milletvekillerinin oylarıyla düşürüldü. Her iki oylamaya sembolik bir rakamla katılan CHP’lilerin büyük bir bölümü ret oyu kullandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman dışında 316 sandalyesi olan AKP ile 35 milletvekili olan MHP’den de fireler oldu. Toplamda 351 milletvekili olan AKP ve MHP’den 329 kabul oyu çıkması dikkat çekti.

Genel Kurul’da oylamalarla TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 rakamı arandı. Hezer oylamasına 344 milletvekili katıldı, 324 kabul oyu, 20 ret oyu verildi. HDP’li Sarıyldız’ın oylamasına 357 milletvekili katıldı. 328 kabul oyu, 29 ret oyu verildi.

Kerestecioğlu: Bu da size şeref madalyası olsun

Kararın açıklanmasının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "SMS'le çağrılıp, koşa koşa geldiğiniz, boş bıraktığınız Meclis’i bir anda 2 milletvekillinin vekilliğini düşürmek için doldurdunuz. Bu da size şeref madalyası olsun" dedi.

HDP basın bürosundan yapılan açıklamalar şöyle:

HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilk tepki partinin grup başkanvekillerinden geldi. Genel Kurul’da söz alan Filiz Kerestecioğlu, “Biz milletin vekiliyiz. Millet nezdinde bizim vekilliğimiz düşmez. İster cezaevine koyun, ister vekillikleri düşürün biz halkın vekili olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Diyarbakır’daki Vicdan ve Adalet Nöbetinde bulunan HDP milletvekilleri de Sarıyıldız ve Hezer’in milletvekilliklerinin düşürülmesine zılgıtlar ve alkışlarla tepki gösterdi. Milletvekilleri adına söz alan Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Tuğba Hezer Van ve Serhad halkının, Faysal Sarıyıldız ise Şırnak ve Botan halkının sorumluluğunu omuzlarında taşıdı. Ömürlerinin sonuna kadar da taşıyacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

Kerestecioğlu ve Sarıyıldız şöyle konuştu:

Filiz Kerestecioğlu: Tarihe çok önemli bir not daha düştünüz. SMS’le çağrılıp koşa koşa buraya geldiniz. Boş bıraktığınız Meclis’i bir anda iki milletvekilinin vekilliğini düşürmek için doldurdunuz. Bu da size şeref madalyası olsun.

Kendinizin hiç devamlılığı olmadığı halde, bir zamanlar başbakanınız olan Davutoğlu bu Meclis’te olmadığı halde, bunun gibi kaç tane örnek de sayılabileceği hâlde eşitsiz, haksız, hukuksuz bir şekilde Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in vekilliğinin düşürülmesine gayet mutlu mesut bir şekilde karar verdiniz. Bu da size yine şeref madalyası olsun. İnternet sitesine dakika geçmeden vekillerimizin vekilliğinin düşürüldüğü yazılmış. Bu da ne kadar hesaplı kitaplı bir oyun olduğunu da gösteriyor.

Biz bu ülkede siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkede hayatımız boyunca bugüne kadar savunduğumuz gibi demokratik siyaseti sürdürmeye devam edeceğiz. Vekillikler, bu Meclis’in bu turuncu sandalyelerinde, bu kasvetli havasında, tatile giden vekillerin bulunduğu atmosferde düşürülse bile biz milletin vekiliyiz, bunu böyle bilin.

Millet nezdinde bizlerin vekilliği asla düşürülemez ister cezaevine koyun, ister yargılayın, ister milletvekilliğini düşürün. Evet, bunlar sadece sizin tarihinize kirli bir madalya olarak geçecektir, bizim tarihimizde ise her zaman demokrasi mücadelesi olarak anılacaktır. Biz bununla her zaman gurur duyacağız.

Ahmet Yıldırım: Yeryüzü, zalimlere karşı direnen mazlumlara tanıklık etti. Dünyanın birçok coğrafyasında zalimlerle mazlumların gerçekliğine tanıklık etti. Nil boylarında firavuna karşı Musa, Mezopotamya'da Nemrut'a karşı Hazreti İbrahim. Zalim Dehak’a karşı Demirci Kawa gibi.

Tarih zalimleri hep kirli çöplere, mazlumların direnişini ise hep ak sayfaya yazmıştır. Bugün bizler açısından 2 Mart 1994’ten öteye gitmemiştir. 2 Mart 1994’te yapılan bir faşist darbeyle o zaman DEP'lilerin milletvekillini düşüren meclis başkanvekili kimdi bilinmez. Bugün Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in milletvekilliğini düşürenler de bilmez çünkü o kişi tarihin çöpüne atıldı. Aynen bugün darbeci zihniyetin meclis oturumunu yöneten ve Kürt geçinen zat gibi. Ama o DEP'liler mazlumları özgürlük tutkunları 23 yıldır kendi halkı tarafından özgürlük mücadelesi yürütenler olarak tarihin ak sayfaların yazılı. Orhan doğan, Hatip Dicle unutulmaz ama o gün o darbeyi yapanların hepsi unutuldu. Tuğba Hezer Van ve Serhad halkının, Faysal Sarıyıldız ise Şırnak ve Botan halkının sorumluluğunu büyük bir onurla taşıdılar. Ömürlerinin sonuna kadar da taşıyacaklar.

Bir şeye biz inandık, bunu da tarihten alıyoruz. Faşistler kaybedecek. Direnenler, özgürlük tutkunları, demokrasi ve barış mücadelesi yürütenler kazanacak. Bu mücadeleyi er geç mazlumlar özgürlük sevdalıları kazanacak.

Bizim 3 gündür başlattığımız direniş de böyle bir şeydir. Biz bir maya çaldık. Bu maya dalga dalga yayılacak. Öyle, çelik bariyerlerle engellenemez. Nasıl ki yüreğimizin atışını, beynimizi engelleyemeyeceklerse menzile ulaşmamızı da engelleyemeyecekler.

Her birimiz Tuğba Hezer'iz, her birimiz Faysal Sarıyıldız'ız. Aynı yola çıktık ve bu yolun menziline ulaşacağız. Mutlaka biz kazanacağız. Faşistler ve darbeciler kaybedecek. Tuğba Hezer onurumuzdur, Faysal Sarıyıldız onurumuzdur!