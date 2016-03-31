HDP'li İdris Baluken ve eski vekil Adil Zozani'nin eşleri Anadolu Ajansı'ndaki işlerinden çıkarıldı

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile HDP Hakkari eski Milletvekili Adil Zozani’nin 2015’in Ocak ayında AA’da işe alınan eşleri Evrim Baluken ve Evrim Zozani’nin Anadolu Ajansı (AA)’ndaki görevlerine son verildi. Evrim Baluken ve Evrim Zozani'nin AA'da işe başlamasına Kültür Bakanı Mahir Ünal'ın ‘referans’ olduğu iddia edildi.
“Talimat yukarıdan geldi”
Baluken ve Zozani’nin eşlerinin işe alındığı dönemde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a bağlı olan AA, iki eşi işe alarak ayrı birimlerde görevlendirdi. Vekil eşlerinin işe başlatılmasında başlangıçta sorun oldu. Bazı yöneticiler “Bize göre değil’ diye olumsuz yaklaşınca “Talimat yukarıdan” denildiği de iddialar arasında yer aldı. AA yönetimi, eşlerinden birini pazarlama, diğerini akademi birimine yerleştirdi. Baluken ve Zozani’nin eşlerine başlangıçta birine 3 bin, diğerine 3 bin 200 lira maaş ileri sürüldü.
Birer maaş tazminat verildi
Eşi AA’da işe başlayan İdris Baluken, 1 Kasım seçimlerinde tekrar vekil oldu ve halen HDP Grup Başkanvekili görevini yürütüyor. Diğer isim Adil Zozani’nin ise “Erdoğancı” olduğu gerekçesiyle üzerinin çizildiği öne sürülmüştü. AA yönetimi geçen ay aldığı bir kararla Evrim Zozani ve Evrim Baluken’in işine son verdi. Her iki isme de birer maaş tazminat ödendi.