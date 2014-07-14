HDP'li İbrahim Ayhan: IŞİD mensupları Şanlıurfa’da cirit atıyor

Suriye'nin Halep kentine bağlı Kobani ilçesinde, IŞİD militanlarıyla çatışan PKK'nın bu ülkedeki uzantısı olan PYD'lilere destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'ne bağlı sınır hattındaki Ziyaret Mahallesi'nde HDP tarafından kurulan çadırdaki nöbet devam ediyor. Çadırı ziyaret eden HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, IŞİD militanlarının Şanlıurfa'yı karargah olarak kullandığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre, Türkiye sınırındaki Suriye'nin Kobani ilçesinde PYD ile IŞİD militanları arasında başlayan çatışmaların ardından HDP'liler tarafından 6 gün önce sınır hattında çadır nöbeti başlatıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan birçok ilden otobüslerle gelen HDP ve BDP’liler, dönüşümlü olarak Kobani'ye destek vermek amacıyla çadır nöbetine katılıyor. PKK ve Öcalan posterlerinin asıldığı çadırlarda kalanlar sık sık yüksek tepelere çıkarak dumanların yükseldiği çatışma bölgesini izliyor.

' Kürtlere saldırılar devam ediyor'

Kurulan çadırı bugün ziyaret eden HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, IŞİD mensuplarının Şanlıurfa’yı karargah olarak kullandığını öne sürdü. Ayhan, şunları söyledi:

"Kobani'de Kürtlere yönelik çok ciddi saldırılar devam etmektedir. IŞİD çeteleri tarafından Kobani halkına yönelik büyük vahşetler ve katliamlar gerçekleştirilmektedir. Bu çatışmalar orada yaşayan halkımızı büyük anlamda tehdit etmektedir. Oradaki insanların varlığı ortadan kaldırılmak isteniliyor.



Bizde burada 6 gündür açmış olduğumuz çadırla buradaki katliam ve saldırıya karşı Kobani halkının yanında olduğumuzu ve Kobani halkının bu direnişini sahiplendiğimizi ortaya koymak için nöbet tutuyoruz. IŞİD burada kendi başına Kürt halkına karşı bir katliam gerçekleştirmemektedir. Başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu’daki belli güçler tarafından desteklenmektedir.



Şanlıurfa bu desteğin en yoğunca yaşandığı yöreden biridir. IŞİD mensupları Şanlıurfa’da cirit atmaktadırlar. Hastanelerden tutun, mühimmat götürme, geçiş güzergahı kullanmaya kadar bir çok alanda Şanlıurfa’yı adeta bir karargah olarak kullanmaktadırlar. Bu da AKP hükümetinin sorumluluğunda gerçekleşen ve onların gözleri önünde yapılan olaylardır."

IŞİD militanları çadırlarda ateş açtı iddiası

Sınırın karşısında çatışan IŞİD militanları tarafından nöbet çadırlarına yönelik ateş açıldığını, sınır hattına ise bir top mermisinin düştüğünü iddia eden HDP'li İbrahim Ayhan, angajman kurallarının yerine getirilmesini isteyerek şöyle devam etti: "Bulunduğumuz direniş çadırlarına IŞİD mensuplarınca silah sıkıldı. Birkaç kurşun çadırlara isabet etti. 3 gün önce ise çadırın birkaç yüz metresine ise top mermisi düştü. Gözlerimiz önünde cereyan eden bu olaylara karşı Angajman kuralları gereğince devreye sokulması gerekiyordu.



Buraya bir top atılmışsa buradaki insanların güvenliği Türkiye devletinden sorumludur. Buna karşı bir cevap vermesi gerekiyordu. Bunu görmedik. Dışişleri Bakanlığı bununla ilgili açıklama bile yapmadı. AK Parti Hükümeti bu mevcut çetelere ve ölüm makinelerine karşı bir destekçi tutumu ortaya koyuyor. Burada eğitim gördükleri yönünde çok ciddi iddialar var. Burada eğitim ve lojistik alan olarak kullandıkları görülüyor."

Öte yandan çadır nöbetinin tutulduğu sınırın sıfır noktasında ise askerler kaçak geçişlerin yaşanmaması için zırhlı araçlarla sık sık devriye görevi yapıyor.