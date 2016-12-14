HDP’li Hüda Kaya’dan AKP’ye: Mavi Marmara davasını, Filistinlileri siz sattınız!

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “İkiyüzlü bir politikayla Mavi Marmara davasını, Filistinlileri siz sattınız. Çünkü ‘Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun geçerliği olduğu mevcut küresel sistemde bu kararların hiçbiri uygulanamıyor’ diyor Sayın Cumhurbaşkanı” dedi. Kaya, “Halep’i Halepliler yönetsin evet, Gazze’yi Gazzeliler yönetsin evet; peki 6 milyondan fazla insanımızın iradesini terörize eden bir politikaya, bir pratiğe, bir zihniyete nasıl sahip olabiliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

2017 bütçe görüşmelerinde konuşan Kaya, devamla şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da “Kudüs İçin Parlamenterler Birliği” diye bir uluslararası toplantıya katıldık. Cumhurbaşkanı orada yaptığı konuşmada, İsrail zindanlarında aylardır, yıllardır hapis kalan milletvekillerine de değindi. Katıldığım nokta; orada, “İsrail” ve “Filistin halkı” kelimelerini çıkarıp “Türkiye”yi yerleştirdiğimizde “Cumhurbaşkanı bizi anlatıyor” dedim.

Cumhurbaşkanı o gün, “Filistin’den koparılmanın acısını on yıllardır gönüllerinde bir kor gibi taşıyan tüm Filistinli mültecileri selamlıyorum” ifadesini kullandı. Katılmamak mümkün değil. Bugün Şırnak diye bildiğimiz bir şehir yok oldu ve içinde yaşayan halkın tamamı mülteci durumunda.

Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin’de her gün kendini tekrar eden bir zulüm ve baskı düzeni olduğunu, bu adaletsizliğin bütün dünyanın gözünün önünde sayısız Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen yarım asırdır katmerlenerek devam ettiğini vurguladı. Aynı Birleşmiş Milletler, ülkemizde yaşanan insan hakları, iradeye yapılan linç ve saygısızlıklarla ilgili bir karar açıkladığında “Siz kim oluyorsunuz ey Birleşmiş Milletler” diyebiliyorsunuz.