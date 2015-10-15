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HDP’li Hüda Kaya 'koruma' talep etti

Kaya, koruma talebi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğunu aktardı

15 Ekim 2015 18:48

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Eyüp’te bulunan evinin önünde farklı zamanlarda sakallı ve çarşaflı kişilerle karşılaştığını söyledi. Kaya geçtiğimiz günlerde de söz konusu şahısların evini gözetlediğini fark etmesi üzerine, koruma talep etme kararı aldı.

İMC TV'de yer alan habere göre, önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Müdürlüğü ile görüşen Kaya, konuya dair ilerleyen günlerde İstanbul Valisi ile de görüşecek.

 

“Risk altındayız”

 

Kaya, uzun zamandır çeşitli yollardan tehdit aldığını belirtirken, evini gözetleyen kişilerin siyah kıyafetler giydiklerini ve Arapça konuştuğunu duyduğunu söyledi.

Kaya, AKP’ye yönelik eleştirileri nedeniyle 7 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de yaptığı konuşmada kendisini hedef gösterdiğini ve bu söylemin ardından kendisinin seçim çalışması yaptığı mahallelerde saldırıya uğradığını da savunurken, “Gerek kişisel gerekse toplumsal olarak risk altındayız. Hepimiz için büyük bir risk ortamı mevcut. Ülkeyi yönetenlerin halkları ayrıştırmaya yönelik tutuları ve nefret söylemlerinden dolayı hepimiz risk altındayız,” dedi.

 

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