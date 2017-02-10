HDP’li Hüda Kaya: İnancımıza göre "Evet" demek Allah'ı inkâr etmektir

Şanlıurfa’da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" dedi.

Kaya, daha sonra yaptığı bir açıklama ile ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "35 yıldan fazladır Kur’ani çalışma ve araştırmanın içinde olan bir insan olarak böylesine sığ bir ifadenin yakışıksızlığının elbette farkındayım" dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, 8 Şubat'ta Bozova ve Halfeti'de halkla buluşan partililer ve HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, referandumda neden "Hayır" diyeceklerini anlattı. Bozova ve Halfeti'nin ardından Ceylanpınar'da DBP ilçe binasında çok sayıda partili ve vatandaşla bir araya gelen Baydemir, buradan Viranşehir'e geçti.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, DTK üyesi Musa Farızoğlu ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Salih Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile Viranşehir DBP ilçe binasında düzenlenen toplantıda konuşan Musa Farızoğlu, "günümüze kadar yaptıkları çalışmalardan alınlarının akıyla çıktıklarını, referandumdan da başarılı çıkacaklarını" söyledi.

"AKP'liler rahatsız"

Hüda Kaya ise seçimin aydınlık ve karanlık günlere karar vermek için yapıldığını söyledi. Ülkede yaşananlardan AKP'li vekillerin de rahatsız olduğunu söyleyen Kaya, "Kulağımıza geliyor. 'başkan olmak istedi, cumhurbaşkanı olmak istedi, oldu daha ne istiyor' diyorlar. Biz kendisini eleştirene tahammülü kalmamış bir diktatörlük ile karşı karşıyayız. Ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Halkı açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. İnsanları köle, koyun sürüsü yapmak istiyorlar, yüz binlerce işsiz ordusuna yenilerini eklediler. Kürdün ya da ezilenin yanında olanı kapıya koyuyorlar, bu kadar pervasızca yaklaşılıyor" diye konuştu.

"Evet, İslam'a aykırı"

"Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kuran-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. ‘Allah'tan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.’ Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz. La Arapça'da 'Hayır' demek. Neye 'Hayır?' Yaratan tek bir yaratıcı vardır. Tek bir ilah vardır. O tek dışında kim ki teklik iddia ediyor, aslında ilahlık iddia ediyordur. Kim ki Allah dışında teklikten bahsediyorsa, o Kuran’ın hakikatine savaş açıyor demektir. İlahlık taslamış demektir. Kuran'a muhalif olmuş demektir, Kuran'da yeri ve karşılığı yoktur. Allah'ın bile kendine zulmeden kullarına yapmadığını, bu zalimler kendilerinde hak görüyor, Kuran' da böyle bir tekçilik yok, herkesin çeşitlilik içinde özgür olmasından bahsediliyor."

"İnsanları inançlar üstünden uyuşturarak köleleştiriyor"

Şura suresini de örnek gösteren Kaya, "Bakın Şura ne demek, meclis demek, danışma demek, farklı düşünce demek. Farklı düşüncelerden alınanlarla, ancak barış sağlanır. Ancak güzellikler ortaya çıkar. İnsanları inançlar üstünden uyuşturarak köleleştiriyor. O gün Muaviye, Yezid ne yaptı ise, bugünkü de aynı. 'Ben sizin çobanınızım' dediyse bugün de aynısı yapıldı. Kelimesi kelimesine aynı. 'Evet' de çıksa 'hayır' da çıksa bu zalimlerin sonlarının geldiğine inanıyorum" dedi.

Son olarak konuşan Osman Baydemir de "Kürdün dilini, varlığını tanımayan anayasayı tanımıyoruz. Bizi tanımayan bir anayasaya 'hayır' demek en meşru hakkımızdır" dedi.

Kaya'dan açıklama

Hüda Kaya, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

Dün Urfa'da yaptığım konuşma, içeriğinden bağlamından koparılarak "Evet demek Allah’ı inkar etmektir" gibi son derece absürt ve doğru olmayan bir başlıkla paylaşılmaya devam edilmektedir.

35 yıldan fazladır Kur’ani çalışma ve araştırmanın içinde olan bir insan olarak böylesine sığ bir ifadenin yakışıksızlığının elbette farkındayım.

Neden 'HAYIR' dememiz gerektiğinin en net ifadesini bu videonun tamamında görebilirsiniz. Bu konuşmamın da arkasındayım.