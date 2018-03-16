HDP'li Hüda Kaya: Gözaltına alınan anneyi emniyette sorgularken kızına tecavüzle tehdit ettiler!

HDP Milletvekili Hüda Kaya, gözaltında kadınların başörtüsünün açtırıldığını iddia etti. Meclis'te AKP'lilere seslenen Kaya "Erdemli'de biyoloji öğretmeni bir kadın kızıyla gözaltına alınıyor. Bir kadın, kızıyla gözaltında sorgulanıyor ve kızına tecavüz etmekle tehdit ediliyor. Söylenecek söz yetmiyor artık, kelimeler tükenmiş durumda" dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Türkiye toplumunda büyük bir yozlaşma yaşandığını söyledi. “Toplumumuzda bugüne kadar görülmemiş derecede bir ahlaki ve inanç çürümesiyle karşı karşıyayız ve bu o kadar korkunç boyutlara geldi ki her gün, her saat duyduğumuz yeni bir haberle sarsılıyoruz resmen. ‘Böyle mi olacaktı’ diyoruz, 16 yıllık bir muhafazakâr iktidarda” diyen Kaya, şöyle devam etti:

“Bu toplumun çocukları, hocaları, din âlimi diye geçinen şarlatanları böyle mi, bu hâllere mi gelecekti’ diyoruz artık. Artık çocuklarımızın güvenliği kalmadı, kadınların geleceği kalmadı, halkımızın umudu kalmadı. Bir cemaate mensup hoca kılıklı biri çıkıyor, ‘Tek kadınla yetinen erkek sapıktır’ diye böyle bir ahkâm kesiyor utanmadan. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir sapıklık görülmüş değil. Yine bir tanesi, bugünkü yeni bir haber: 6 yaşındaki bir çocuk ‘Anne, ben hamile kalır mıyım’ deyince tecavüze uğradığı anlaşılıyor. Bu, bir değil, beş değil, yüz değil, yüzlerce örnek var böyle. Bunlar için bir şey yapmak gerekmiyor mu? Sizlerin de ailesi var, sizlerin de çocukları var, gençleriniz var, geleceğimiz var, 80 milyon insanın umudu var. Artık sözün bittiği yerdeyiz.”

Ali Şeriati'nin sözlerini hatırlattı

Ali Şeriati’nin “Dindar bir toplumu ancak din adına din adamları kandırabilirdi” sözünü hatırlatan Kaya, şöyle devam etti: “İşte bugün ülkemizin, toplumumuzun geldiği nokta tam da bu, bunun gerçeğini yaşıyoruz. Din adına kim istismar ediyorsa, din adına kim sahtecilik yapıyorsa, kim kullanıyorsa, ağzına alıyorsa… Haddini bilmeden ileri geri konuşarak insanların inanca olan güvenini bile bitirdiler, çürüttüler insanların vicdanını.”

"Kaç kadının başörtüsünün açıldığını biliyor musunuz?"

28 Şubat’ta yaşananları örnek gösteren HDP Milletvekili Kaya, şunları söyledi: “Evet, yine, 28 Şubat edebiyatı yapan ey iktidar vekilleri, bugün kaç tane şehrin emniyetinde gözaltında kaç kadının başörtüsünün açıldığını biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur muhakkak. Bırakın onu, Erdemli’de biyoloji öğretmeni bir kadın kızıyla gözaltına alınıyor. Duruşunu, inancını, şunu bunu desteklemeyebiliriz, mesele bu değil, bir kadının -kim olursa olsun- karşı karşıya kaldığı tehlikedir, tehdittir söz konusu olan. Bir kadın, kızıyla gözaltında sorgulanıyor ve kızına tecavüz etmekle tehdit ediliyor. Artık vicdanları kurtarmanın zamanı geldi geçiyor. Söylenecek söz yetmiyor artık, kelimeler tükenmiş durumda.

Her gün kadın ve çocuk tecavüzlerini konuşup çözüm bulalım diye bizler çırpınırken, gözaltında bile, devletin güvenlik güçlerinin evindeyken -ki orası sonuçta bir devlet kurumudur- orada bile kadınlar eğer tecavüzle tehdit ediliyorlarsa bunu biraz düşünmek gerekiyor.”