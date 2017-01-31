HDP'li Hüda Kaya: Bu yaşananları 28 Şubat döneminde yaşamadım

Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya, "bu yaşananları 28 Şubat döneminde yaşamadığını" söyledi.

Dihaber’e konuşan Kaya, şunları söyledi:

“28 Şubat bizim için çok zor bir süreçti. O günün ağır şartlarında bile evimizi defalarca basan terörle mücadele ekipleri biz giyinmeden odamıza girmezdiler. Başörtümü takmama izin verdiler. Giyinmeme izin verdiler. Ancak bu sefer gözaltına alındığımda odamı taciz ederek mahremiyet alanıma girdiler. Giyinmeme bile izin vermediler. Türkiye şu anda kendini dindar, İslam dünyasının halifesi diye iddia eden ama toplumsal ahlaki bir çöküntünün de mimarları olan bu iktidar sürecinde benim odama terörle mücadele ekipleri başörtümü takmama fırsat tanımadan taciz ettiler” diye konuştu. Dindarların yaşananlardan rahatsız olduğunu söyleyen Kaya, “Yüzde 50 dedikleri bir gerçeğin olduğunu artık düşünmüyorum. Yapılan her zulme karşı da bu sesler yükselecektir” dedi. Boykot çağrılarını eleştiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sandığa gitmemek ‘Evet’ten daha vahimdir.”